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ФТС заявила о прекращении таможенного контроля на границе с новыми субъектами

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Таможенный контроль на границе с вошедшими в состав России Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областями отменен, передает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

«C 5 октября таможенный контроль на административной границе с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями не проводится», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что участникам внешнеэкономической деятельности «нет необходимости подавать декларации при перевозке товаров между субъектами России, так как это является внутренней торговлей».

Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября президент России Владимир Путин внес в Госдуму четыре договора о принятии новых регионов, на следующий день они были ратифицированы, а конституционные законы о вхождении территорий в состав РФ — одобрены палатой. 4 октября договоры также были ратифицированы Советом Федерации. После этого документ подписал президент России Владимир Путин.

Новые территории были утверждены в качестве субъектов России в территориях, которые «существовали на день их образования и принятия в России». В случае ДНР и ЛНР республики были признаны в административных границах Донецкой и Луганской областей.

Основаниями для принятия новых регионов в состав России стали результаты референдумов, которые прошли на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября, а также заключенные международные договоры с Россией, декларации о независимости указанных регионов и предложения о принятии в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных