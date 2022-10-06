ФТС заявила о прекращении таможенного контроля на границе с новыми субъектами
Таможенный контроль на границе с вошедшими в состав России Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областями отменен, передает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).
«C 5 октября таможенный контроль на административной границе с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями не проводится», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что участникам внешнеэкономической деятельности «нет необходимости подавать декларации при перевозке товаров между субъектами России, так как это является внутренней торговлей».
Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября президент России Владимир Путин внес в Госдуму четыре договора о принятии новых регионов, на следующий день они были ратифицированы, а конституционные законы о вхождении территорий в состав РФ — одобрены палатой. 4 октября договоры также были ратифицированы Советом Федерации. После этого документ подписал президент России Владимир Путин.
Новые территории были утверждены в качестве субъектов России в территориях, которые «существовали на день их образования и принятия в России». В случае ДНР и ЛНР республики были признаны в административных границах Донецкой и Луганской областей.
Основаниями для принятия новых регионов в состав России стали результаты референдумов, которые прошли на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября, а также заключенные международные договоры с Россией, декларации о независимости указанных регионов и предложения о принятии в состав России.
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