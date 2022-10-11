В КПРФ назвали провокацией сообщения о задержании Леонида Зюганова
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокацией информацию о задержании своего внука депутата Мосгордумы Леонида Зюганова.
Ранее телеграм-канал Baza сообщила, что 8 октября на Кутузовском проспекте Леонида Зюганова задержали из-за неоплаченного бензина на заправке. В сообщении телеграм-канала уточнялось, что депутат владеет автомобилем Infiniti.
Инцидент якобы произошел 24 сентября. По данным Baza, Зюганов приложил банковскую карту к терминалу, однако не дождался оплаты и уехал. Сотрудники заправки обратились в полицию. Издание отмечает, что Зюганов настаивает на своей невиновности. По словам депутата, он дождался звукового сигнала и только после этого уехал. Уточняется, что работники АЗС не пытались его остановить. Telegram-канал SHOT пишет, что речь идет о сумме 2800 руб.
Леонид Зюганов был депутатом Мосгордумы шестого созыва с 2014 по 2019 г. Его вновь избрали в сентябре 2019 г. До избрания депутатом Зюганов занимал должность помощника руководителя фракции КПРФ в МГД Андрея Клычкова.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса