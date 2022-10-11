В КПРФ назвали провокацией сообщения о задержании Леонида Зюганова

Инцидент якобы произошел 24 сентября. По данным Baza, Зюганов приложил банковскую карту к терминалу, однако не дождался оплаты и уехал. Сотрудники заправки обратились в полицию. Издание отмечает, что Зюганов настаивает на своей невиновности. По словам депутата, он дождался звукового сигнала и только после этого уехал. Уточняется, что работники АЗС не пытались его остановить. Telegram-канал SHOT пишет, что речь идет о сумме 2800 руб.