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В КПРФ назвали провокацией сообщения о задержании Леонида Зюганова

Ведомости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокацией информацию о задержании своего внука депутата Мосгордумы Леонида Зюганова.

«Да, провокация… они и не прекращались… все это уже было в отношении [нас]», — рассказал лидер КПРФ агентству «РИА Новости». Изданию Ura.ru Зюганов ответил, что не собирается комментировать «глупые вопросы».

Ранее телеграм-канал Baza сообщила, что 8 октября на Кутузовском проспекте Леонида Зюганова задержали из-за неоплаченного бензина на заправке. В сообщении телеграм-канала уточнялось, что депутат владеет автомобилем Infiniti.

Инцидент якобы произошел 24 сентября. По данным Baza, Зюганов приложил банковскую карту к терминалу, однако не дождался оплаты и уехал. Сотрудники заправки обратились в полицию. Издание отмечает, что Зюганов настаивает на своей невиновности. По словам депутата, он дождался звукового сигнала и только после этого уехал. Уточняется, что работники АЗС не пытались его остановить. Telegram-канал SHOT пишет, что речь идет о сумме 2800 руб.

Леонид Зюганов был депутатом Мосгордумы шестого созыва с 2014 по 2019 г. Его вновь избрали в сентябре 2019 г. До избрания депутатом Зюганов занимал должность помощника руководителя фракции КПРФ в МГД Андрея Клычкова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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