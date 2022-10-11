ФСБ сообщила о задержании двоих участников банды Басаева
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета России задержали в Ставропольском крае и Томске двух членов бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападениях на российских военнослужащих на Северном Кавказе в 1999 и 2000 гг. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности РФ совместно со Следственным комитетом России, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, в г. Нефтекумске Ставропольского края и г. Томске задержаны граждане России: Бегельдиев Т. Х. и Елманбетов А. С., причастные к вооруженным нападениям в составе бандформирований Ш. Басаева и Э. Хаттаба», – говорится в сообщении.
Задержанные причастны, как утверждает ФСБ, к нападениям в составе этих банд на российских военных у станицы Червленной в Чечне в октябре 1999 г., а также на псковских десантников в районе Улус-Керт в феврале - марте 2000 г., когда погибли 99 военнослужащих.
Елманбетову и Бегельдиеву предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих), сообщает СК России, Елманбетов уже арестован судом, об аналогичной мере пресечения следствие ходатайствовало и в отношении Бегельдиева.
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