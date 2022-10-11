ФСБ сообщила о задержании двоих участников банды Басаева

Задержанные причастны, как утверждает ФСБ, к нападениям в составе этих банд на российских военных у станицы Червленной в Чечне в октябре 1999 г., а также на псковских десантников в районе Улус-Керт в феврале - марте 2000 г., когда погибли 99 военнослужащих.