В Липецкой области для семей участников СВО введут внеочередное медобслуживание
С целью поддержки семей участников специальной военной операции в Липецкой области планируют ввести медицинское обслуживание вне очереди, льготный проезд на городских и пригородных маршрутах, говорится на сайте областного Совета депутатов.
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов доложил губернатору Игорю Артамонову о подготовке нового законопроекта, направленного на поддержку семей участников СВО.
«В документе, разработанном правительством, предлагается установить для членов семей льготный проезд на городских и пригородных маршрутах, внеочередное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение беременной супруги», — заявил Аверов.
Также членам семей участников СВО в Липецкой области планируют бесплатно предоставлять социальные услуги на дому и в стационарных учреждениях. Для детей участников СВО организуют бесплатное горячее питание в школах, предоставят возможность бесплатно посещать культурные мероприятия. Кроме того, планируется компенсировать родительскую плату за детский сад. Ожидается, что данный законопроект будет принят на ближайшей сессии 20 октября.
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