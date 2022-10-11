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Общество

В Липецкой области для семей участников СВО введут внеочередное медобслуживание

Ведомости

С целью поддержки семей участников специальной военной операции в Липецкой области планируют ввести медицинское обслуживание вне очереди, льготный проезд на городских и пригородных маршрутах, говорится на сайте областного Совета депутатов.

Председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов доложил губернатору Игорю Артамонову о подготовке нового законопроекта, направленного на поддержку семей участников СВО.

«В документе, разработанном правительством, предлагается установить для членов семей льготный проезд на городских и пригородных маршрутах, внеочередное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение беременной супруги», — заявил Аверов.

Также членам семей участников СВО в Липецкой области планируют бесплатно предоставлять социальные услуги на дому и в стационарных учреждениях. Для детей участников СВО организуют бесплатное горячее питание в школах, предоставят возможность бесплатно посещать культурные мероприятия. Кроме того, планируется компенсировать родительскую плату за детский сад. Ожидается, что данный законопроект будет принят на ближайшей сессии 20 октября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных