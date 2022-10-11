В Липецкой области для семей участников СВО введут внеочередное медобслуживание

Также членам семей участников СВО в Липецкой области планируют бесплатно предоставлять социальные услуги на дому и в стационарных учреждениях. Для детей участников СВО организуют бесплатное горячее питание в школах, предоставят возможность бесплатно посещать культурные мероприятия. Кроме того, планируется компенсировать родительскую плату за детский сад. Ожидается, что данный законопроект будет принят на ближайшей сессии 20 октября.