Коронация Карла III состоится 6 мая
Коронация короля Великобритании Карла III пройдет в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 г., сообщил Букингемский дворец, передает BBC.
73-летний Карл III (тронное имя Чарльза) будет коронован вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой.
Данная коронация станет первой за 70 лет: последней была коронация Елизаветы II в июне 1953 г., а до нее – Эдуарда VII в 1902 г.
Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила 70 лет и 7 месяцев, что является самым долгим сроком правления в британской истории. Новым королем стал ее старший сын 73-летний Чарльз, принявший тронное имя Карл III.
19 сентября гроб с телом королевы поместили в усыпальницу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Днем ранее завершилась публичная церемония прощания с королевой, которая проходила с 14 сентября в Вестминстерском дворце.
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