Умер бывший глава ВГТРК Олег Попцов

Олег Попцов родился в 1934 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградскую лесотехническую академию и Высшую партийную школу (ВПШ) ЦК КПСС. В течение двух десятков лет работал главным редактором журнала «Сельская молодежь». В 1990 г. возглавил ВГТРК. В 2000 г. занял пост генерального директора ОАО «ТВ Центр» (ТВЦ). Позднее вошел в состав Академии российского телевидения. Был колумнистом газеты «Московский комсомолец».