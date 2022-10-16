Умер бывший глава ВГТРК Олег Попцов
На 89-м году жизни лет умер советский и российский журналист и писатель Олег Попцов. Об этом сообщил телеведущий Евгений Попов в своем Telegram-канале.
«Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения. Ему было 88 лет. Царствие небесное», — говорится в сообщении.
Олег Попцов родился в 1934 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградскую лесотехническую академию и Высшую партийную школу (ВПШ) ЦК КПСС. В течение двух десятков лет работал главным редактором журнала «Сельская молодежь». В 1990 г. возглавил ВГТРК. В 2000 г. занял пост генерального директора ОАО «ТВ Центр» (ТВЦ). Позднее вошел в состав Академии российского телевидения. Был колумнистом газеты «Московский комсомолец».