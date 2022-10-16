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Умер бывший глава ВГТРК Олег Попцов

Ведомости

На 89-м году жизни лет умер советский и российский журналист и писатель Олег Попцов. Об этом сообщил телеведущий Евгений Попов в своем Telegram-канале.

«Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения. Ему было 88 лет. Царствие небесное», — говорится в сообщении.

Олег Попцов родился в 1934 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградскую лесотехническую академию и Высшую партийную школу (ВПШ) ЦК КПСС. В течение двух десятков лет работал главным редактором журнала «Сельская молодежь». В 1990 г. возглавил ВГТРК. В 2000 г. занял пост генерального директора ОАО «ТВ Центр» (ТВЦ). Позднее вошел в состав Академии российского телевидения. Был колумнистом газеты «Московский комсомолец».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных