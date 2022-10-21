В Москве закроют участок Замоскворецкой линии метро на полгода

С 12 октября участок Замоскворецкой линии метро от станции «Автозаводская» до «Орехово» будет закрыт для строительства нового тоннеля между станциями «Царицыно» и «Кантемировская». Движение по нему возобновиться весной 2023 г., сообщили в департаменте транспорта Москвы.