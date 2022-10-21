В Москве закроют участок Замоскворецкой линии метро на полгода
С 12 октября участок Замоскворецкой линии метро от станции «Автозаводская» до «Орехово» будет закрыт для строительства нового тоннеля между станциями «Царицыно» и «Кантемировская». Движение по нему возобновиться весной 2023 г., сообщили в департаменте транспорта Москвы.
«С 12 ноября 2022 года на срок около 6 месяцев, по весну 2023 года, будет закрыт участок “Автозаводская” — “Орехово” Замоскворецкой линии метро», — говорится в сообщении.
В дептрансе уточнили, что закрытие части ветки необходимо для строительства нового тоннеля протяженностью 120 м из-за технических недоработок при создании данного участка в 1980-х гг.
Отмечается, что для пассажиров организуют компенсационные автобусы. Кроме того, москвичи могут выбрать альтернативные маршруты через Люблинско-Дмитровскую, Серпуховско-Тимирязевскую линии, МЦК, Павелецкое направление ж/д, D2, а также использовать наземный транспорт.
Накануне в дептрансе Москвы также сообщили о закрытии с 4 по 8 ноября участка Калужско-Рижской линии от станции метро «Октябрьская» до «Новых Черемушек». В департаменте пояснили, что строители начнут прокладывать тоннель будущей Троицкой линии.
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