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Общество

В Москве закроют участок Замоскворецкой линии метро на полгода

Ведомости

С 12 октября участок Замоскворецкой линии метро от станции «Автозаводская» до «Орехово» будет закрыт для строительства нового тоннеля между станциями «Царицыно» и «Кантемировская». Движение по нему возобновиться весной 2023 г., сообщили в департаменте транспорта Москвы. 

«С 12 ноября 2022 года на срок около 6 месяцев, по весну 2023 года, будет закрыт участок “Автозаводская” — “Орехово” Замоскворецкой линии метро», — говорится в сообщении. 

В дептрансе уточнили, что закрытие части ветки необходимо для строительства нового тоннеля протяженностью 120 м из-за технических недоработок при создании данного участка в 1980-х гг. 

Отмечается, что для пассажиров организуют компенсационные автобусы. Кроме того, москвичи могут выбрать альтернативные маршруты через Люблинско-Дмитровскую, Серпуховско-Тимирязевскую линии, МЦК, Павелецкое направление ж/д, D2, а также использовать наземный транспорт. 

Накануне в дептрансе Москвы также сообщили о закрытии с 4 по 8 ноября участка Калужско-Рижской линии от станции метро «Октябрьская» до «Новых Черемушек». В департаменте пояснили, что строители начнут прокладывать тоннель будущей Троицкой линии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных