СКР сообщил о гибели двух пилотов при падении самолета в Иркутске
По факту падения самолета Су-30 в Иркутске возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. По предварительным данным, в результате крушения погибли два летчика-испытателя.
«Следственными органами СК России по факту падения в Иркутской области самолета СУ-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытательный полет без боекомплекта, возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — рассказали в СКР.
Су-30 упал на двухэтажный жилой дом, на месте происшествия работают следователи и криминалисты территориального следственного органа и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Иркутск следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства.
В ГУ МЧС по региону сегодня сообщили, что самолет Су-30 потерпел крушение во время испытательного полета, он упал на деревянный жилой дом в микрорайоне Ново-Ленино. На площади 200 кв. м произошел пожар.
Вечером 17 октября сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей. В результате трагедии погибли 15 человек, в том числе трое детей, еще 25 были госпитализированы.