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СКР сообщил о гибели двух пилотов при падении самолета в Иркутске

Ведомости

По факту падения самолета Су-30 в Иркутске возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. По предварительным данным, в результате крушения погибли два летчика-испытателя. 

«Следственными органами СК России по факту падения в Иркутской области самолета СУ-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытательный полет без боекомплекта, возбуждено уголовное дело по ст. 263  УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — рассказали в СКР.

Су-30 упал на двухэтажный жилой дом, на месте происшествия работают следователи и криминалисты территориального следственного органа и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Иркутск следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства.

В ГУ МЧС по региону сегодня сообщили, что самолет Су-30 потерпел крушение во время испытательного полета, он упал на деревянный жилой дом в микрорайоне Ново-Ленино. На площади 200 кв. м произошел пожар. 

Вечером 17 октября сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей. В результате трагедии погибли 15 человек, в том числе трое детей, еще 25 были госпитализированы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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