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МЧС предупредило о тумане в Москве

Ведомости

Синоптики прогнозируют в Москве туман с ухудшением видимости до 300-500 м, он продержится до утра, говорится в экстренном предупреждении ГУ МЧС по Москве о неблагоприятных метеорологических явлениях.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие 1-2 часа, с сохранением до утра 24 октября, местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 300-500 м», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ведомство рекомендовало автомобилистам в условиях тумана значительно снижать скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. На дороге следует избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных