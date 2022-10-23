МЧС предупредило о тумане в Москве
Синоптики прогнозируют в Москве туман с ухудшением видимости до 300-500 м, он продержится до утра, говорится в экстренном предупреждении ГУ МЧС по Москве о неблагоприятных метеорологических явлениях.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие 1-2 часа, с сохранением до утра 24 октября, местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 300-500 м», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ведомство рекомендовало автомобилистам в условиях тумана значительно снижать скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. На дороге следует избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений.