В Ленинском районе Иркутска ввели режим ЧС из-за крушения самолета Су-30
Власти Иркутска ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Ленинском районе города из-за крушения самолета Су-30, говорится в сообщении на сайте администрации города.
«Мэр города Иркутска Руслан Болотов с 20:00 (15:00 мск) ввел на территории Ленинского округа режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в результате авиационного происшествия», — говорится в сообщении.
23 октября самолет Су-30 упал на двухэтажный дом в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино. Оба пилота погибли, информации о пострадавших среди граждан пока нет. Следственные органы Следственного комитета (СК) России возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) по факту падения самолета.
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; является головной структурой Иркутского авиазавода) сообщили, что крушение произошло во время приемо-сдаточного полета ориентировочно в 17:30 по местному времени.
Вечером 17 октября в Ейске Краснодарского края сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей. В результате трагедии погибли 15 человек, в том числе трое детей, еще 25 были госпитализированы.