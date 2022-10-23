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В Ленинском районе Иркутска ввели режим ЧС из-за крушения самолета Су-30

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Власти Иркутска ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Ленинском районе города из-за крушения самолета Су-30, говорится в сообщении на сайте администрации города.

«Мэр города Иркутска Руслан Болотов с 20:00 (15:00 мск) ввел на территории Ленинского округа режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в результате авиационного происшествия», — говорится в сообщении.

23 октября самолет Су-30 упал на двухэтажный дом в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино. Оба пилота погибли, информации о пострадавших среди граждан пока нет. Следственные органы Следственного комитета (СК) России возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) по факту падения самолета.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; является головной структурой Иркутского авиазавода) сообщили, что крушение произошло во время приемо-сдаточного полета ориентировочно в 17:30 по местному времени.

Вечером 17 октября в Ейске Краснодарского края сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей. В результате трагедии погибли 15 человек, в том числе трое детей, еще 25 были госпитализированы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных