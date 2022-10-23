Скончалась оперная певица, народная артистка РСФСР Галина Писаренко

Писаренко служила в труппе МАМТ в период с 1961 по 1990 г., куда пришла после завершения учебы в Московской консерватории. Ее дебютом стала заглавная партия в оперетте Оффенбаха «Прекрасная Елена». Также в ее репертуаре были партии Татьяны в «Евгении Онегине» Чайковского, Мими и Мюзетты в «Богеме» Пуччини, в камерном репертуаре – произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Глинки, Шостаковича, Баха, Моцарта, Генделя, Грига. После ухода из Музыкального театра певица работала в театре «Новая опера», также с 1974 г. Писаренко преподавала в Московской консерватории.