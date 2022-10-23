Скончалась оперная певица, народная артистка РСФСР Галина Писаренко
Народная артистка РСФСР, ведущая солистка оперной труппы Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ) Галина Писаренко скончалась в возрасте 88 лет, сообщили в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».
«Сегодня ушла из жизни народная артистка РСФСР, ведущая солистка оперной труппы Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Галина Алексеевна Писаренко (1934—2022). Выражаем соболезнования близким, коллегам и всему оперному цеху в связи с невосполнимой утратой на российском оперном пространстве», – говорится в сообщении музыкального театра.
Писаренко служила в труппе МАМТ в период с 1961 по 1990 г., куда пришла после завершения учебы в Московской консерватории. Ее дебютом стала заглавная партия в оперетте Оффенбаха «Прекрасная Елена». Также в ее репертуаре были партии Татьяны в «Евгении Онегине» Чайковского, Мими и Мюзетты в «Богеме» Пуччини, в камерном репертуаре – произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Глинки, Шостаковича, Баха, Моцарта, Генделя, Грига. После ухода из Музыкального театра певица работала в театре «Новая опера», также с 1974 г. Писаренко преподавала в Московской консерватории.
В 1974 г. певица получила звание заслуженной артистки РСФСР, в 1982 г. – народной артистки РСФСР. В 1999 г. Писаренко была награждена золотой медалью и орденом «За развитие культуры», в 2007 г. – орденом Почета.