На развитие восьми университетов ДФО выделят 5,77 млрд рублей

До 2024 г. на развитие восьми университетов Дальнего Востока, которые вошли в государственную программу «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты», будет выделено 5,77 млрд руб., об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Он уточнил, что только в этом году каждый вуз, который вошел в госпрограмму, получит поддержку из федерального бюджета в размере 71,25 млн руб.