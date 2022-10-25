На развитие восьми университетов ДФО выделят 5,77 млрд рублей
До 2024 г. на развитие восьми университетов Дальнего Востока, которые вошли в государственную программу «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты», будет выделено 5,77 млрд руб., об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Он уточнил, что только в этом году каждый вуз, который вошел в госпрограмму, получит поддержку из федерального бюджета в размере 71,25 млн руб.
«Средства пойдут на поддержку преподавателей и студентов, развитие академической мобильности, обновление материально-технической базы, в том числе приобретение нового учебно-лабораторного оборудования. <...> В программах развития участников трека акценты ставятся на привлечение в дальневосточные вузы студентов. <...> И задача вузов-участников — обеспечить их [компании Дальнего Востока] высококлассными специалистами и технологиями, чтобы российские компании могли составить достойную конкуренцию на мировом уровне», — сказал Фальков.
Вузы, которые будут получать гранты, находятся в шести дальневосточных регионах. Их программы охватывают «практически все отрасли экономики — от сельского хозяйства до инженерных и медицинских направлений. Они нацелены на выполнение задач, поставленных Президентом – достижение технологического суверенитета и обеспечение экономической безопасности страны», пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В частности, гранты будут получать два вуза, подведомственные Минобрнауки, два — Минсельхозу, а также подведомственные Минздраву, Минтрансу, Минспорта России и Минпросвещения России.
Предполагается, что в рамках программы «Приоритет 2030» к концу десятилетия в России будут сформированы более 100 прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.
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