Москва потратит на видеонаблюдение 23,3 млрд рублей

В прошлом году в бюджете мэрии Москвы на 2022 г. была заложена статья расходов на поддержание работы и развитие городской системы видеонаблюдения в размере 9,8 млрд руб., об этом рассказал замруководителя департамента финансов Москвы Павел Дитятев. По его словам, эта сумма будет потрачена в том числе на функционирование 214 000 камер и передачу с них видеоизображения в единый центр хранения данных.