Москва потратит на видеонаблюдение 23,3 млрд рублей
Мэрия Москвы планирует закупить услуги видеонаблюдения более чем на 23,3 млрд руб., об этом сообщил «Коммерсантъ».
Уточняется, что 19-20 октября департамент Москвы по конкурентной политике разместил шесть тендеров на оказание услуг по предоставлению информации об объектах видеонаблюдения в единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД) в течение пяти лет.
В столичном департаменте информационных технологий (ДИТ) уточнили, что необходимость в закупках возникла в связи с истечением срока действия контрактов, заключенных более четырех лет назад. Новые контракты будут составлены сроком на пять лет. Камеры видеонаблюдения будут установлены у подъездов, во дворах и на общественных территориях.
В прошлом году в бюджете мэрии Москвы на 2022 г. была заложена статья расходов на поддержание работы и развитие городской системы видеонаблюдения в размере 9,8 млрд руб., об этом рассказал замруководителя департамента финансов Москвы Павел Дитятев. По его словам, эта сумма будет потрачена в том числе на функционирование 214 000 камер и передачу с них видеоизображения в единый центр хранения данных.
По официальным данным мэрии, в Москве работают 213 000 камер видеонаблюдения, доступ к которым имеют в том числе сотрудники МВД, пишет «Коммерсантъ».
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