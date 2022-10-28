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Москва потратит на видеонаблюдение 23,3 млрд рублей

Ведомости

Мэрия Москвы планирует закупить услуги видеонаблюдения более чем на 23,3 млрд руб., об этом сообщил «Коммерсантъ».

Уточняется, что 19-20 октября департамент Москвы по конкурентной политике разместил шесть тендеров на оказание услуг по предоставлению информации об объектах видеонаблюдения в единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД) в течение пяти лет.

В столичном департаменте информационных технологий (ДИТ) уточнили, что необходимость в закупках возникла в связи с истечением срока действия контрактов, заключенных более четырех лет назад. Новые контракты будут составлены сроком на пять лет. Камеры видеонаблюдения будут установлены у подъездов, во дворах и на общественных территориях.

В прошлом году в бюджете мэрии Москвы на 2022 г. была заложена статья расходов на поддержание работы и развитие городской системы видеонаблюдения в размере 9,8 млрд руб., об этом рассказал замруководителя департамента финансов Москвы Павел Дитятев. По его словам, эта сумма будет потрачена в том числе на функционирование 214 000 камер и передачу с них видеоизображения в единый центр хранения данных.

По официальным данным мэрии, в Москве работают 213 000 камер видеонаблюдения, доступ к которым имеют в том числе сотрудники МВД, пишет «Коммерсантъ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных