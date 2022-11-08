В Испании вынесли первый приговор по делу о распространении фейков
Пользователь Twitter в Испании получил 15 месяцев тюремного заключения за распространение фейка, что стало первым подобным приговором в стране, передает газета El País.
В 2019 г. мужчина опубликовал видео в Twitter, на котором был запечатлен акт насилия по отношению к женщине со стороны несовершеннолетних мигрантов, якобы произошедший в Испании. По версии следствия, пользователем двигала «неприязнь и неприятие иностранных иммигрантов марокканского происхождения». Позже оказалось, что инцидент произошел в Китае.
В ходе слушаний обвиняемому решили дать 15 месяцев тюрьмы. Кроме того, его ждет штраф в размере 1600 евро. Поскольку длительность заключения по приговору составляет менее двух лет тюрьмы и у осужденного не было подобных прецедентов, согласно испанской практике, он сможет избежать реального заключения.
В стране в данный момент рассматривают аналогичный инцидент: прокуратура Барселоны просит два года лишения свободы для женщины, которая в июне 2019 г. опубликовала в своем аккаунте в Twitter видео, на котором запечатлен акт агрессии якобы группы студентов-мигрантов против учителя. На самом деле инцидент произошел в Бразилии, а не в Испании.
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