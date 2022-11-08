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Общество

В Испании вынесли первый приговор по делу о распространении фейков

Ведомости

Пользователь Twitter в Испании получил 15 месяцев тюремного заключения за распространение фейка, что стало первым подобным приговором в стране, передает газета El País.

В 2019 г. мужчина опубликовал видео в Twitter, на котором был запечатлен акт насилия по отношению к женщине со стороны несовершеннолетних мигрантов, якобы произошедший в Испании. По версии следствия, пользователем двигала «неприязнь и неприятие иностранных иммигрантов марокканского происхождения». Позже оказалось, что инцидент произошел в Китае.

В ходе слушаний обвиняемому решили дать 15 месяцев тюрьмы. Кроме того, его ждет штраф в размере 1600 евро. Поскольку длительность заключения по приговору составляет менее двух лет тюрьмы и у осужденного не было подобных прецедентов, согласно испанской практике, он сможет избежать реального заключения. 

В стране в данный момент рассматривают аналогичный инцидент: прокуратура Барселоны просит два года лишения свободы для женщины, которая в июне 2019 г. опубликовала в своем аккаунте в Twitter видео, на котором запечатлен акт агрессии якобы группы студентов-мигрантов против учителя. На самом деле инцидент произошел в Бразилии, а не в Испании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных