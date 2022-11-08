В Испании вынесли первый приговор по делу о распространении фейков

В стране в данный момент рассматривают аналогичный инцидент: прокуратура Барселоны просит два года лишения свободы для женщины, которая в июне 2019 г. опубликовала в своем аккаунте в Twitter видео, на котором запечатлен акт агрессии якобы группы студентов-мигрантов против учителя. На самом деле инцидент произошел в Бразилии, а не в Испании.