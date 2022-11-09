Путин подписал указ о госполитике в сфере сохранения духовных ценностей
Президент России Владимир Путин подписал указ об «Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе сказано, что к традиционным ценностям относятся жизнь, права и свободы человека, патриотизм, историческая память, крепкая семья, приоритет духовного над материальным и единство народов России. Угрозу этим ценностям представляют «деятельность экстремистских и террористических организаций, отдельных СМИ и СМК, действия США и других недружественных иностранных государств, ряда транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций, а также деятельность некоторых организаций и лиц на территории России», сказано в тексте указа.
Основными целями госполитики названы сохранение и укрепление традиционных ценностей, противодействие распространению деструктивной идеологии и формирование образа России как государства-хранителя традиционных ценностей.
Уточняется, что документ вступил в силу со дня его подписания, 9 ноября. Реализация госполитики по сохранению традиционных ценностей приведет к «сбережению и приумножению народа России, сохранению общероссийской гражданской идентичности», а также к достижению национальных целей, повышению конкурентоспособности России на международном рынке и защите населения от «распространения деструктивной идеологии», которая ставит под сомнение ряд ценностей, в том числе крепкий брак, многодетность и др., а также разрушает «традиционную семью с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».
Проект указа был размещен для публичного обсуждения в декабре 2021 г.
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