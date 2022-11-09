Путин подписал указ о госполитике в сфере сохранения духовных ценностей

Уточняется, что документ вступил в силу со дня его подписания, 9 ноября. Реализация госполитики по сохранению традиционных ценностей приведет к «сбережению и приумножению народа России, сохранению общероссийской гражданской идентичности», а также к достижению национальных целей, повышению конкурентоспособности России на международном рынке и защите населения от «распространения деструктивной идеологии», которая ставит под сомнение ряд ценностей, в том числе крепкий брак, многодетность и др., а также разрушает «традиционную семью с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».