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Путин подписал указ о госполитике в сфере сохранения духовных ценностей

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Президент России Владимир Путин подписал указ об «Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

В документе сказано, что к традиционным ценностям относятся жизнь, права и свободы человека, патриотизм, историческая память, крепкая семья, приоритет духовного над материальным и единство народов России. Угрозу этим ценностям представляют «деятельность экстремистских и террористических организаций, отдельных СМИ и СМК, действия США и других недружественных иностранных государств, ряда транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций, а также деятельность некоторых организаций и лиц на территории России», сказано в тексте указа. 

Основными целями госполитики названы сохранение и укрепление традиционных ценностей, противодействие распространению деструктивной идеологии и формирование образа России как государства-хранителя традиционных ценностей. 

Уточняется, что документ вступил в силу со дня его подписания, 9 ноября. Реализация госполитики по сохранению традиционных ценностей приведет к «сбережению и приумножению народа России, сохранению общероссийской гражданской идентичности», а также к достижению национальных целей, повышению конкурентоспособности России на международном рынке и защите населения от «распространения деструктивной идеологии», которая ставит под сомнение ряд ценностей, в том числе крепкий брак, многодетность и др., а также разрушает «традиционную семью с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».   

Проект указа был размещен для публичного обсуждения в декабре 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных