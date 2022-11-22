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ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 31 регионе

Ведомости

ФСБ России провела спецоперацию по пресечению деятельности 68 подпольных оружейников в 31 регионе страны, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 68 жителей 31 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — приводит сообщение «Интерфакс».

Всего в рамках операции из незаконного оборота изъято 304 единицы огнестрельного оружия (в том числе три пулемета, 22 автомата, 114 винтовок и ружей), 83 артиллерийских снаряда и мин, 51 ручная граната, 15 запалов, свыше 18,4 кг взрывчатых веществ, более 15 250 патронов различного калибра и др. В ФСБ также отметили, что была прекращена деятельность 31 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Операция проводилась в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Ингушетии, Северной Осетии, Краснодарском и Ставропольском краях, Белгородской, Воронежской, Новгородской, Псковской областях, а также в других регионах.

Ранее 15 ноября сотрудники ФСБ задержали 20-летнего мужчину, планировавшего поджечь склад горюче-смазочных материалов в Севастополе. До этого, 10 ноября, ФСБ предотвратила теракт в военкомате в Кировском районе Екатеринбурга. В спецслужбе сообщили об изъятии у 47-летнего мужчины пяти самодельных зажигательных устройств. Подозреваемый был задержан и арестован. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных