ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 31 регионе

Всего в рамках операции из незаконного оборота изъято 304 единицы огнестрельного оружия (в том числе три пулемета, 22 автомата, 114 винтовок и ружей), 83 артиллерийских снаряда и мин, 51 ручная граната, 15 запалов, свыше 18,4 кг взрывчатых веществ, более 15 250 патронов различного калибра и др. В ФСБ также отметили, что была прекращена деятельность 31 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Операция проводилась в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Ингушетии, Северной Осетии, Краснодарском и Ставропольском краях, Белгородской, Воронежской, Новгородской, Псковской областях, а также в других регионах.