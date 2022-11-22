ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 31 регионе
ФСБ России провела спецоперацию по пресечению деятельности 68 подпольных оружейников в 31 регионе страны, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 68 жителей 31 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — приводит сообщение «Интерфакс».
Всего в рамках операции из незаконного оборота изъято 304 единицы огнестрельного оружия (в том числе три пулемета, 22 автомата, 114 винтовок и ружей), 83 артиллерийских снаряда и мин, 51 ручная граната, 15 запалов, свыше 18,4 кг взрывчатых веществ, более 15 250 патронов различного калибра и др. В ФСБ также отметили, что была прекращена деятельность 31 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Операция проводилась в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Ингушетии, Северной Осетии, Краснодарском и Ставропольском краях, Белгородской, Воронежской, Новгородской, Псковской областях, а также в других регионах.
Ранее 15 ноября сотрудники ФСБ задержали 20-летнего мужчину, планировавшего поджечь склад горюче-смазочных материалов в Севастополе. До этого, 10 ноября, ФСБ предотвратила теракт в военкомате в Кировском районе Екатеринбурга. В спецслужбе сообщили об изъятии у 47-летнего мужчины пяти самодельных зажигательных устройств. Подозреваемый был задержан и арестован.
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