Жители Первомайска в ЛНР получили свыше 40 млн рублей за утраченное имущество
В связи с утратой имущества, уничтоженного украинскими войсками, жители Первомайска и территорий в его административном подчинении в Луганской народной республике (ЛНР) получили более 40 млн руб. в виде компенсаций, сообщил глава администрации города Сергей Колягин в своем Telegram-канале.
«Комиссия при администрации <...> за все время работы рассмотрела 429 заявлений жителей на оказание единовременной денежной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. Принято более 400 положительных решений на общую сумму 40,1 млн. руб.», — написал глава города. Отдельно Колягин отметил, что теперь комиссия также рассматривает заявления жителей Попаснянского района, часть которого перешла в ведение администрации Первомайска 6 сентября. По его словам, «проблема сдвинулась с мертвой точки». От жителей Попаснянского района было получено 271 заявление.
8 ноября в своем Telegram-канале глава администрации Первомайска сообщил, что жители получили почти 30 млн руб. компенсаций за утраченное имущество. На тот момент Колягин отметил, что заявления проживающих в Попаснянском районе остаются без рассмотрения «в связи с ограниченным доступом в населенные пункты».
В августе правительство ЛНР сообщило, что компенсация за утраченное жилье будет выплачиваться в размере 35 000 руб. за 1 кв. м, а за поврежденное — 6 000 руб. за 1 кв. м. В пресс-службе правительства республики уточнили, что размер компенсации за утраченное жилье рассчитывается исходя из нормы общей площади жилого помещения.
Районы ЛНР регулярно подвергаются обстрелами со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). На прошлой неделе представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, представило обновленную информацию об обстрелах со стороны ВСУ по ЛНР с начала спецоперации. За этот период украинские войска выпустили 492 ракеты из РСЗО HIMARS по республике. Жертвами агрессии ВСУ стал 491 мирный житель, из которых 123 человека погибли и 368 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибли и двадцать восемь получили ранения. Разрушено и повреждено 3176 домостроений в 79 населенных пунктах.
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