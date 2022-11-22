В Запорожской области увеличили время действия комендантского часа
В Запорожской области продлили время комендантского часа, который теперь действует с 21:00 до 05:00, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«В Запорожской области изменено время комендантского часа. Комендантский час действует с 21:00 до 05:00», — написал член главного совета администрации Запорожской области Рогов. В комментарии «РИА Новости» он пояснил, что время комендантского часа увеличено на один час, поскольку сейчас стало раньше темнеть в вечернее время суток. Ранее комендантский час действовал с 22:00 до 05:00.
Позже в своем Telegram-канале Рогов написал, что в Запорожской области новое время комендантского часа действует с 18 ноября. При этом главы администраций могут устанавливать другое время, уточнил председатель движения «Мы вместе с Россией». В Энергодаре, Васильевке и Васильевском районе комендантский час длится с 20:00 до 06:00, сообщил Рогов. В Токмаке, Пологах, Токмакском и Пологовском районах комендантский час — с 21:00 до 06:00. В Бердянске и Бердянском районе — с 23:00 до 05:00.
19 октября президент России Владимир Путин принял решение ввести военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Глава государства сообщил, что главы этих регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Он уточнил, что их действия должны соответствовать обстановке.
Введение военного положения подразумевает установление комендантского часа, привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны, к восстановлению разрушенных объектов и к участию в борьбе с пожарами и эпидемиями, ограничение движения транспортных средств и их досмотр, введение особого режима работы для транспортных и энергетических объектов, а также объектов коммуникаций и связи и другие меры.
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