Газета
Общество

В Запорожской области увеличили время действия комендантского часа

Ведомости

В Запорожской области продлили время комендантского часа, который теперь действует с 21:00 до 05:00, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В Запорожской области изменено время комендантского часа. Комендантский час действует с 21:00 до 05:00», — написал член главного совета администрации Запорожской области Рогов. В комментарии «РИА Новости» он пояснил, что время комендантского часа увеличено на один час, поскольку сейчас стало раньше темнеть в вечернее время суток. Ранее комендантский час действовал с 22:00 до 05:00.

Позже в своем Telegram-канале Рогов написал, что в Запорожской области новое время комендантского часа действует с 18 ноября. При этом главы администраций могут устанавливать другое время, уточнил председатель движения «Мы вместе с Россией». В Энергодаре, Васильевке и Васильевском районе комендантский час длится с 20:00 до 06:00, сообщил Рогов. В Токмаке, Пологах, Токмакском и Пологовском районах комендантский час — с 21:00 до 06:00. В Бердянске и Бердянском районе — с 23:00 до 05:00.

19 октября президент России Владимир Путин принял решение ввести военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Глава государства сообщил, что главы этих регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Он уточнил, что их действия должны соответствовать обстановке.

Введение военного положения подразумевает установление комендантского часа, привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны, к восстановлению разрушенных объектов и к участию в борьбе с пожарами и эпидемиями, ограничение движения транспортных средств и их досмотр, введение особого режима работы для транспортных и энергетических объектов, а также объектов коммуникаций и связи и другие меры.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных