В Запорожской области увеличили время действия комендантского часа

Позже в своем Telegram-канале Рогов написал, что в Запорожской области новое время комендантского часа действует с 18 ноября. При этом главы администраций могут устанавливать другое время, уточнил председатель движения «Мы вместе с Россией». В Энергодаре, Васильевке и Васильевском районе комендантский час длится с 20:00 до 06:00, сообщил Рогов. В Токмаке, Пологах, Токмакском и Пологовском районах комендантский час — с 21:00 до 06:00. В Бердянске и Бердянском районе — с 23:00 до 05:00.