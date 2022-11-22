Госдума приняла законопроект о возрождении производственных аптек
Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, направленный на возрождение деятельности производственных аптек, которые смогут «изготавливать лекарственные препараты по рецептам врача с индивидуальными дозировками». Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.
«Закон призван возродить производство в аптеках фармацевтических препаратов в индивидуальных дозировках, которые выписываются врачом под конкретного пациента. Это в том числе лекарства офф-лейбл, то есть с минимальной дозировкой, которые нужны, к примеру, детям с низкой массой тела. Закон обеспечит персонализированный подход в медицине», — пояснил первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль.
Уточняется, что изменения вступят в силу 1 сентября 2023 г. Согласно тексту законопроекта, при изготовлении лекарственных препаратов аптечные организации смогут использовать препараты из госреестров лекарственных средств для медицинского или ветеринарного применения, а также из единого реестра Евразийского экономического союза.
Вместе с тем законопроект исключил индивидуальных предпринимателей (ИП), имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, из перечня лиц, которые могут изготавливать лекарства по рецептам.
Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2019 г. Авторами законопроекта выступила группа депутатов из «Единой России». В пояснительной записке к документу уточняется, что изменения в закон связаны с необходимостью удовлетворить спрос на лекарственные средства в индивидуальных дозировках, «в том числе в сверхмалых дозировках в педиатрической практике».
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