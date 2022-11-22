Госдума приняла законопроект о возрождении производственных аптек

«Закон призван возродить производство в аптеках фармацевтических препаратов в индивидуальных дозировках, которые выписываются врачом под конкретного пациента. Это в том числе лекарства офф-лейбл, то есть с минимальной дозировкой, которые нужны, к примеру, детям с низкой массой тела. Закон обеспечит персонализированный подход в медицине», — пояснил первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль.