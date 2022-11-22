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Госдума приняла законопроект о возрождении производственных аптек

Ведомости

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, направленный на возрождение деятельности производственных аптек, которые смогут «изготавливать лекарственные препараты по рецептам врача с индивидуальными дозировками». Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

«Закон призван возродить производство в аптеках фармацевтических препаратов в индивидуальных дозировках, которые выписываются врачом под конкретного пациента. Это в том числе лекарства офф-лейбл, то есть с минимальной дозировкой, которые нужны, к примеру, детям с низкой массой тела. Закон обеспечит персонализированный подход в медицине», — пояснил первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль.

Уточняется, что изменения вступят в силу 1 сентября 2023 г. Согласно тексту законопроекта, при изготовлении лекарственных препаратов аптечные организации смогут использовать препараты из госреестров лекарственных средств для медицинского или ветеринарного применения, а также из единого реестра Евразийского экономического союза.

Вместе с тем законопроект исключил индивидуальных предпринимателей (ИП), имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, из перечня лиц, которые могут изготавливать лекарства по рецептам.

Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2019 г. Авторами законопроекта выступила группа депутатов из «Единой России». В пояснительной записке к документу уточняется, что изменения в закон связаны с необходимостью удовлетворить спрос на лекарственные средства в индивидуальных дозировках, «в том числе в сверхмалых дозировках в педиатрической практике».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных