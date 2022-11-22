Газета
Общество

«Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Криштиану Роналду

Ведомости

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду, говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.

«Криштиану Роналду должен немедленно покинуть «Манчестер Юнайтед» по взаимному согласию. Клуб благодарит его за огромный вклад в течение двух сезонов на «Олд Траффорд», 145 голов в 346 матчах и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем», — сказано в сообщении.

На прошлой неделе Роналду дал интервью британскому журналисту издания The Sun Пирсу Моргану, в котором раскритиковал сам клуб и его руководство в лице главного тренера команды Эрика тен Хага, подчеркнув отсутствие уважения в их профессиональных отношениях.

Соглашение между клубом и футболистом было заключено летом 2021 г. и должно было истечь в 2023 г. По информации Daily Mail, контракт был расторгнут без выплаты неустойки футболисту, поскольку Роналду нарушил условия договора, раскритиковав клубное руководство.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 г. под руководством Алекса Фергюсона. За это время он выиграл с клубом девять титулов, в том числе три победы в чемпионате Англии, а также победу в Лиге чемпионов.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных