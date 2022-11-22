«Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Криштиану Роналду
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду, говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.
«Криштиану Роналду должен немедленно покинуть «Манчестер Юнайтед» по взаимному согласию. Клуб благодарит его за огромный вклад в течение двух сезонов на «Олд Траффорд», 145 голов в 346 матчах и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем», — сказано в сообщении.
На прошлой неделе Роналду дал интервью британскому журналисту издания The Sun Пирсу Моргану, в котором раскритиковал сам клуб и его руководство в лице главного тренера команды Эрика тен Хага, подчеркнув отсутствие уважения в их профессиональных отношениях.
Соглашение между клубом и футболистом было заключено летом 2021 г. и должно было истечь в 2023 г. По информации Daily Mail, контракт был расторгнут без выплаты неустойки футболисту, поскольку Роналду нарушил условия договора, раскритиковав клубное руководство.
Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 г. под руководством Алекса Фергюсона. За это время он выиграл с клубом девять титулов, в том числе три победы в чемпионате Англии, а также победу в Лиге чемпионов.
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