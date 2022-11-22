Приезжеву назначили на должность замглавы Минпромторга вместо Кадыровой

Сейчас Приезжева работает директором департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга. Эту должность она заняла в 2019 г. До этого, с 2017 по 2018 г., она была заместителем руководителя Росалкогольрегулирования.