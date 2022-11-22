Приезжеву назначили на должность замглавы Минпромторга вместо Кадыровой
Правительство освободило от должности замглавы Минпромторга Гульназ Кадырову в связи с переходом на другую работу и назначило на ее место Екатерину Приезжеву. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что Кадырова прекратит работу на посту замглавы Минпромторга 9 января 2023 г., а Приезжева займет эту должность 10 января.
Сейчас Приезжева работает директором департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга. Эту должность она заняла в 2019 г. До этого, с 2017 по 2018 г., она была заместителем руководителя Росалкогольрегулирования.
Новое место работы Кадыровой не уточняется. Замглавы Минпромторга она стала в 2014 г. До этого, с 2008 г., она также работала на должности директора департамента бюджетной политики и финансов Минпромторга.
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