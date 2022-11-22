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Приезжеву назначили на должность замглавы Минпромторга вместо Кадыровой

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Правительство освободило от должности замглавы Минпромторга Гульназ Кадырову в связи с переходом на другую работу и назначило на ее место Екатерину Приезжеву. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что Кадырова прекратит работу на посту замглавы Минпромторга 9 января 2023 г., а Приезжева займет эту должность 10 января.

Сейчас Приезжева работает директором департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга. Эту должность она заняла в 2019 г. До этого, с 2017 по 2018 г., она была заместителем руководителя Росалкогольрегулирования.

Новое место работы Кадыровой не уточняется. Замглавы Минпромторга она стала в 2014 г. До этого, с 2008 г., она также работала на должности директора департамента бюджетной политики и финансов Минпромторга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных