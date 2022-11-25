Власти Новой Каховки сообщили о гибели двух человек после обстрела ВСУ
В результате ночного обстрела Новой Каховки со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли два человека и несколько получили ранения, сообщает администрация города в Telegram-канале.
«В ночь с 24 на 25 ноября Новая Каховка подверглась массированному минометному обстрелу, который начался в 21:30 и продолжился до утра. ВСУ обстреливали центр города и жилую застройку в районе стоматологической поликлиники и Свято-Андреевского храма (частная застройка). Погибли две женщины, несколько человек ранены», — сообщили в городской администрации.
Власти Новой Каховки также заявили о трех разрушенных и одном пострадавшем жилых домах. На улицах города появилось множество воронок от снарядов. Кроме этого, как сообщила администрация Новой Каховки, в результате очередного обстрела в гаражном кооперативе «Автомобилист» начался пожар. «Также выгорели несколько построек городского предприятия "Экосервис"», — заявили власти. Администрация Новой Каховки со ссылкой на главу Новокаховского округа Владимира Леонтьева сообщила, что разбит трансформатор, несколько линий электропередачи, поврежден газопровод. Сейчас в городе частично восстановлено электро- и водоснабжение, а также идут ремонтные работы на газопроводе, добавила пресс-служба администрации.
21 ноября администрация Каховского района Херсонской области призвала жителей незамедлительно эвакуироваться в связи с высоким уровнем военной угрозы. В ноябре Леонтьев заявил, что украинские войска наносят хаотичные удары по жилым кварталам Новой Каховки. Он подчеркнул, что ВСУ обстреливают город «практически круглосуточно». В результате обстрелов гибнут люди: женщины, дети, старики, много раненых и контуженных, отметил глава администрации. Леонтьев сообщил, что эвакуация мирных жителей продолжается. Он также заявил о проблемах с электроснабжением и связью в Новой Каховке.
В этом месяце стало известно, что сотрудники администрации Новой Каховки покинули город. В администрации отметили, что после вывода российских войск с правого берега Днепра Новая Каховка оказалась под обстрелом крупнокалиберной артиллерии и минометов ВСУ, что сделало жизнь в городе небезопасной. Тысячи местных жителей откликнулись на призыв администрации Херсонской области обезопасить свои жизни и покинули дома, добавили там.
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