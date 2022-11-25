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Общество

Власти Новой Каховки сообщили о гибели двух человек после обстрела ВСУ

Ведомости

В результате ночного обстрела Новой Каховки со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли два человека и несколько получили ранения, сообщает администрация города в Telegram-канале.

«В ночь с 24 на 25 ноября Новая Каховка подверглась массированному минометному обстрелу, который начался в 21:30 и продолжился до утра. ВСУ обстреливали центр города и жилую застройку в районе стоматологической поликлиники и Свято-Андреевского храма (частная застройка). Погибли две женщины, несколько человек ранены», — сообщили в городской администрации.

Власти Новой Каховки также заявили о трех разрушенных и одном пострадавшем жилых домах. На улицах города появилось множество воронок от снарядов. Кроме этого, как сообщила администрация Новой Каховки, в результате очередного обстрела в гаражном кооперативе «Автомобилист» начался пожар. «Также выгорели несколько построек городского предприятия "Экосервис"», — заявили власти. Администрация Новой Каховки со ссылкой на главу Новокаховского округа Владимира Леонтьева сообщила, что разбит трансформатор, несколько линий электропередачи, поврежден газопровод. Сейчас в городе частично восстановлено электро- и водоснабжение, а также идут ремонтные работы на газопроводе, добавила пресс-служба администрации.

21 ноября администрация Каховского района Херсонской области призвала жителей незамедлительно эвакуироваться в связи с высоким уровнем военной угрозы. В ноябре Леонтьев заявил, что украинские войска наносят хаотичные удары по жилым кварталам Новой Каховки. Он подчеркнул, что ВСУ обстреливают город «практически круглосуточно». В результате обстрелов гибнут люди: женщины, дети, старики, много раненых и контуженных, отметил глава администрации. Леонтьев сообщил, что эвакуация мирных жителей продолжается. Он также заявил о проблемах с электроснабжением и связью в Новой Каховке.

В этом месяце стало известно, что сотрудники администрации Новой Каховки покинули город. В администрации отметили, что после вывода российских войск с правого берега Днепра Новая Каховка оказалась под обстрелом крупнокалиберной артиллерии и минометов ВСУ, что сделало жизнь в городе небезопасной. Тысячи местных жителей откликнулись на призыв администрации Херсонской области обезопасить свои жизни и покинули дома, добавили там.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных