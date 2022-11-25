Власти Новой Каховки сообщили о гибели двух человек после обстрела ВСУ

Власти Новой Каховки также заявили о трех разрушенных и одном пострадавшем жилых домах. На улицах города появилось множество воронок от снарядов. Кроме этого, как сообщила администрация Новой Каховки, в результате очередного обстрела в гаражном кооперативе «Автомобилист» начался пожар. «Также выгорели несколько построек городского предприятия "Экосервис"», — заявили власти. Администрация Новой Каховки со ссылкой на главу Новокаховского округа Владимира Леонтьева сообщила, что разбит трансформатор, несколько линий электропередачи, поврежден газопровод. Сейчас в городе частично восстановлено электро- и водоснабжение, а также идут ремонтные работы на газопроводе, добавила пресс-служба администрации.