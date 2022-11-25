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Число погибших при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ выросло до шести

Ведомости

В результате продолжительных обстрелов Новой Каховки со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) 25 ноября число погибших выросло до шести, сообщает городская администрация в Telegram-канале.

«Сегодня, 25 ноября, не прекращаются минометные обстрелы Новой Каховки и других населенных пунктов округа. Так, мы уже сообщали, что в результате ночного обстрела погибло 2 мирных жителя. В результате дневных обстрелов, последний из которых был около 14 часов, погибло еще четверо мирных жителей: двое в городе и двое в селе Корсунка», — сообщила пресс-служба администрации Новой Каховки.

Власти города добавили, что разрушены еще два частных дома и повреждены два многоэтажных дома. В пресс-службе отметили, что «это самые большие жертвы» среди мирных жителей Новой Каховки за все девять месяцев спецоперации.

Ранее сегодня администрация города сообщила, что в результате ночного обстрела Новой Каховки погибли два человека и несколько получили ранения. В ночь с 24 на 25 ноября город подвергся массированному минометному обстрелу ВСУ. Из-за очередных обстрелов были разрушены три одноэтажных дома и пострадала одна пятиэтажка. Администрация Новой Каховки со ссылкой на главу Новокаховского округа Владимира Леонтьева сообщила, что был разбит трансформатор, несколько линий электропередачи и поврежден газопровод.

21 ноября администрация Каховского района Херсонской области призвала жителей незамедлительно эвакуироваться в связи с высоким уровнем военной угрозы. В ноябре Леонтьев заявил, что украинские войска наносят хаотичные удары по жилым кварталам Новой Каховки. Он подчеркнул, что ВСУ обстреливают город «практически круглосуточно». В результате обстрелов гибнут люди: женщины, дети, старики, много раненых и контуженных, отметил глава администрации. Эвакуация мирных жителей продолжается. Он также заявил о проблемах с электроснабжением и связью в Новой Каховке.

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Ранее по теме: Власти Новой Каховки сообщили о гибели двух человек после обстрела ВСУ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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