Число погибших при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ выросло до шести

Ранее сегодня администрация города сообщила, что в результате ночного обстрела Новой Каховки погибли два человека и несколько получили ранения. В ночь с 24 на 25 ноября город подвергся массированному минометному обстрелу ВСУ. Из-за очередных обстрелов были разрушены три одноэтажных дома и пострадала одна пятиэтажка. Администрация Новой Каховки со ссылкой на главу Новокаховского округа Владимира Леонтьева сообщила, что был разбит трансформатор, несколько линий электропередачи и поврежден газопровод.