Число погибших при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ выросло до шести
В результате продолжительных обстрелов Новой Каховки со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) 25 ноября число погибших выросло до шести, сообщает городская администрация в Telegram-канале.
«Сегодня, 25 ноября, не прекращаются минометные обстрелы Новой Каховки и других населенных пунктов округа. Так, мы уже сообщали, что в результате ночного обстрела погибло 2 мирных жителя. В результате дневных обстрелов, последний из которых был около 14 часов, погибло еще четверо мирных жителей: двое в городе и двое в селе Корсунка», — сообщила пресс-служба администрации Новой Каховки.
Власти города добавили, что разрушены еще два частных дома и повреждены два многоэтажных дома. В пресс-службе отметили, что «это самые большие жертвы» среди мирных жителей Новой Каховки за все девять месяцев спецоперации.
Ранее сегодня администрация города сообщила, что в результате ночного обстрела Новой Каховки погибли два человека и несколько получили ранения. В ночь с 24 на 25 ноября город подвергся массированному минометному обстрелу ВСУ. Из-за очередных обстрелов были разрушены три одноэтажных дома и пострадала одна пятиэтажка. Администрация Новой Каховки со ссылкой на главу Новокаховского округа Владимира Леонтьева сообщила, что был разбит трансформатор, несколько линий электропередачи и поврежден газопровод.
21 ноября администрация Каховского района Херсонской области призвала жителей незамедлительно эвакуироваться в связи с высоким уровнем военной угрозы. В ноябре Леонтьев заявил, что украинские войска наносят хаотичные удары по жилым кварталам Новой Каховки. Он подчеркнул, что ВСУ обстреливают город «практически круглосуточно». В результате обстрелов гибнут люди: женщины, дети, старики, много раненых и контуженных, отметил глава администрации. Эвакуация мирных жителей продолжается. Он также заявил о проблемах с электроснабжением и связью в Новой Каховке.
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