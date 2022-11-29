Песков: вопрос возвращения смертной казни в Кремле не обсуждался

«У нас не было обсуждений этого вопроса», — сказал он в ответ на вопрос, согласны ли в Кремле с заявлением председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина о том, что сейчас нет законодательных условий для возвращения смертной казни и что этот вопрос не стоит (цит. по ТАСС).