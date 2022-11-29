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Песков: вопрос возвращения смертной казни в Кремле не обсуждался

Ведомости

В Кремле не обсуждали вопрос возвращения смертной казни, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«У нас не было обсуждений этого вопроса», — сказал он в ответ на вопрос, согласны ли в Кремле с заявлением председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина о том, что сейчас нет законодательных условий для возвращения смертной казни и что этот вопрос не стоит (цит. по ТАСС).

Сегодня в ходе выступления на Х Всероссийском Съезде судей глава Зорькин сообщил, что возобновление смертной казни в России возможно только в результате изменения Конституции. Он подчеркнул, что для снятия моратория фактически потребуется принятие полностью новой Конституции.  

В начале ноября замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что мораторий на смертную казнь в России может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда. Об этом он рассказал, комментируя, как молодые иностранные студенты вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе из-за несогласия с политикой страны.

В ответ на это сенатор Андрей Клишас заявил о невозможности возврата смертной казни в России при действующей Конституции, указав, что эту позицию отстаивает и Зорькин. Песков, в свою очередь, тогда также отметил, что в Кремле нет дискуссий по отмене моратория на смертную казнь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных