Песков: вопрос возвращения смертной казни в Кремле не обсуждался
В Кремле не обсуждали вопрос возвращения смертной казни, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У нас не было обсуждений этого вопроса», — сказал он в ответ на вопрос, согласны ли в Кремле с заявлением председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина о том, что сейчас нет законодательных условий для возвращения смертной казни и что этот вопрос не стоит (цит. по ТАСС).
Сегодня в ходе выступления на Х Всероссийском Съезде судей глава Зорькин сообщил, что возобновление смертной казни в России возможно только в результате изменения Конституции. Он подчеркнул, что для снятия моратория фактически потребуется принятие полностью новой Конституции.
В начале ноября замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что мораторий на смертную казнь в России может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда. Об этом он рассказал, комментируя, как молодые иностранные студенты вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе из-за несогласия с политикой страны.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.