В Перми произошел пожар на ТЭЦ
На кровле одного из цехов ТЭЦ-9 в Перми произошло возгорание, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
«30 ноября 2022 г. в 12:58 (10:58 мск) поступило сообщение о пожаре на кровле цеха на территории Пермской ТЭЦ-9», – говорится в сообщении.
Площадь пожара составила 100 кв. м, на месте происшествия от МЧС работают 79 человек личного состава и 23 единицы техники. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о взятии проб воздуха на содержание загрязняющих веществ.
Как уточняет «Интерфакс», в результате пожара пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь.
Пермская ТЭЦ №9 (является самой крупной по установленной тепловой мощности станцией Пермского филиала группы «Т Плюс») обеспечивает энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и является одним из основных источников тепла для левобережной части Перми. Станция была введена в эксплуатацию в 1958 г., ее строительство проходило в три очереди и окончательно завершилось в 1980 г. Установленная электрическая мощность — 435 МВт, тепловая мощность — 1049,8 Гкал/ч. На станции работает 341 человек.
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