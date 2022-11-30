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В Перми произошел пожар на ТЭЦ

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На кровле одного из цехов ТЭЦ-9 в Перми произошло возгорание, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

«30 ноября 2022 г. в 12:58 (10:58 мск) поступило сообщение о пожаре на кровле цеха на территории Пермской ТЭЦ-9», – говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 100 кв. м, на месте происшествия от МЧС работают 79 человек личного состава и 23 единицы техники. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о взятии проб воздуха на содержание загрязняющих веществ.

Как уточняет «Интерфакс», в результате пожара пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь.

Пермская ТЭЦ №9 (является самой крупной по установленной тепловой мощности станцией Пермского филиала группы «Т Плюс») обеспечивает энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и является одним из основных источников тепла для левобережной части Перми. Станция была введена в эксплуатацию в 1958 г., ее строительство проходило в три очереди и окончательно завершилось в 1980 г. Установленная электрическая мощность — 435 МВт, тепловая мощность — 1049,8 Гкал/ч. На станции работает 341 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных