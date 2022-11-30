В Перми произошел пожар на ТЭЦ

Пермская ТЭЦ №9 (является самой крупной по установленной тепловой мощности станцией Пермского филиала группы «Т Плюс») обеспечивает энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и является одним из основных источников тепла для левобережной части Перми. Станция была введена в эксплуатацию в 1958 г., ее строительство проходило в три очереди и окончательно завершилось в 1980 г. Установленная электрическая мощность — 435 МВт, тепловая мощность — 1049,8 Гкал/ч. На станции работает 341 человек.