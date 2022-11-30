Газета
Общество

Жителей столичного региона предупредили о морозах до 19 градусов в ночь на 1 декабря

Ведомости

В ночь на 1 декабря в Московском регионе ожидаются морозы до 17-19 градусов, пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Уже в ночь на четверг прогнозируется до 19 градусов мороза по области. В Новой Москве тоже ожидаются очень низкие температуры — минус 16-17 градусов. В ночь на пятницу будет 10-12 градусов мороза в пределах МКАДа, по области — до 15 градусов мороза, а при прояснениях — до минус 20 градусов. Это возможно и на севере области, и на юго-востоке области и в Новой Москве», — рассказал Вильфанд.

Он также добавил, что в ночь на субботу и воскресенье в регионе ожидается аналогичная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра, днем в четверг и пятницу в Московском регионе прогнозируется до 8 градусов мороза, в субботу — до 6 градусов ниже нуля. 

Ранее сегодня Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы. Соответствующее предупреждение для Москвы действует до 1.00 2 декабря.

До этого в московском метеобюро сообщили, что ночь на 30 декабря стала самой холодной в Москве с начала осени — температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к утру опускалась почти до 12 градусов ниже нуля. Предыдущий минимум за сезон был зафиксирован 19 ноября, когда мороз усилился до 9,1 градуса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных