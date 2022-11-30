Жителей столичного региона предупредили о морозах до 19 градусов в ночь на 1 декабря
В ночь на 1 декабря в Московском регионе ожидаются морозы до 17-19 градусов, пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
«Уже в ночь на четверг прогнозируется до 19 градусов мороза по области. В Новой Москве тоже ожидаются очень низкие температуры — минус 16-17 градусов. В ночь на пятницу будет 10-12 градусов мороза в пределах МКАДа, по области — до 15 градусов мороза, а при прояснениях — до минус 20 градусов. Это возможно и на севере области, и на юго-востоке области и в Новой Москве», — рассказал Вильфанд.
Он также добавил, что в ночь на субботу и воскресенье в регионе ожидается аналогичная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра, днем в четверг и пятницу в Московском регионе прогнозируется до 8 градусов мороза, в субботу — до 6 градусов ниже нуля.
Ранее сегодня Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы. Соответствующее предупреждение для Москвы действует до 1.00 2 декабря.
До этого в московском метеобюро сообщили, что ночь на 30 декабря стала самой холодной в Москве с начала осени — температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к утру опускалась почти до 12 градусов ниже нуля. Предыдущий минимум за сезон был зафиксирован 19 ноября, когда мороз усилился до 9,1 градуса.