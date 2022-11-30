Жителей столичного региона предупредили о морозах до 19 градусов в ночь на 1 декабря

«Уже в ночь на четверг прогнозируется до 19 градусов мороза по области. В Новой Москве тоже ожидаются очень низкие температуры — минус 16-17 градусов. В ночь на пятницу будет 10-12 градусов мороза в пределах МКАДа, по области — до 15 градусов мороза, а при прояснениях — до минус 20 градусов. Это возможно и на севере области, и на юго-востоке области и в Новой Москве», — рассказал Вильфанд.