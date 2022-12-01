Суд удовлетворил иски к фигурантам дела братьев Магомедовых на более 3,6 млрд рублей

Основатели группы «Сумма» экс-сенатор Магомед Магомедов и его брат Зиявудин Магомедов были арестованы в марте 2018 г., процесс в их отношении начался в 2020 г. Гособвинитель запросил для них 21 и 24 года колонии строгого режима соответственно. 24 ноября суд признал их виновными в создании преступного сообщества, хищении в особо крупном размере и растрате.