Суд удовлетворил иски к фигурантам дела братьев Магомедовых на более 3,6 млрд рублей
Мещанский суд Москвы удовлетворил гражданские иски троих потерпевших к фигурантам уголовного дела совладельцев группы «Сумма» — братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым на общую сумму более 3,6 млрд руб., передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Потерпевшими по делу признаны «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), Федеральное агентство воздушного транспорта и Комитет развития инфраструктуры Санкт-Петербурга. Деньги должны быть взысканы со всех подсудимых солидарно из их арестованного имущества. Остальные иски заявленные по делу на 5,8 млрд руб. суд оставил без рассмотрения, они могут быть поданы в рамках гражданского судопроизводства.
Основатели группы «Сумма» экс-сенатор Магомед Магомедов и его брат Зиявудин Магомедов были арестованы в марте 2018 г., процесс в их отношении начался в 2020 г. Гособвинитель запросил для них 21 и 24 года колонии строгого режима соответственно. 24 ноября суд признал их виновными в создании преступного сообщества, хищении в особо крупном размере и растрате.
По версии следствия, фигуранты похитили денежные средства при строительстве стадиона «Балтика» к чемпионату мира по футболу 2018 г. и при реконструкции аэропорта «Храброво» в Калининграде, а также при реконструкции автомобильной дороги «Чуйский тракт» и создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге и у Федеральной сетевой компании.
Фигурантами по этому делу также являются глава компании «Интекс» Артур Максидов и экс-гендиректор ОЗК Сергей Поляков, которым гособвинение запросило 18 лет, а также бывший начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов и гендиректор предприятия «Энергия-М» Юрий Петров, для которых запросили 16 и 8 лет соответственно.
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