Суд арестовал замначальника столичного управления МЧС Зотова
Пресненский суд Москвы заключил под стражу заместителя начальника главного управления МЧС по Москве, главного государственного инспектора по маломерным судам Сергея Зотова, пишет ТАСС со ссылкой пресс-службу суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зотова Сергея Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), на срок до 29 января», — сообщили в пресс-службе суда. Сегодня следствие попросило арестовать Зотова по делу о взяточничестве.
Накануне, 1 декабря, «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что Зотов задержан: его подозревают в получении взятки. Статья 290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, многократный штраф и запрет занимать определенные должности.
В октябре задержали начальника контрольно-ревизионного управления МЧС РФ Владимира Репина. Собеседник ТАСС сообщал, что его подозревают в должностном преступлении в период работы в Омской области. Другие подробности дела не сообщались.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.