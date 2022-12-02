Суд арестовал замначальника столичного управления МЧС Зотова

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зотова Сергея Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), на срок до 29 января», — сообщили в пресс-службе суда. Сегодня следствие попросило арестовать Зотова по делу о взяточничестве.