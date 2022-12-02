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Суд арестовал замначальника столичного управления МЧС Зотова

Ведомости

Пресненский суд Москвы заключил под стражу заместителя начальника главного управления МЧС по Москве, главного государственного инспектора по маломерным судам Сергея Зотова, пишет ТАСС со ссылкой пресс-службу суда. 

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зотова Сергея Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), на срок до 29 января», — сообщили в пресс-службе суда. Сегодня следствие попросило арестовать Зотова по делу о взяточничестве.

Накануне, 1 декабря, «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что Зотов задержан: его подозревают в получении взятки. Статья 290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, многократный штраф и запрет занимать определенные должности.

В октябре задержали начальника контрольно-ревизионного управления МЧС РФ Владимира Репина. Собеседник ТАСС сообщал, что его подозревают в должностном преступлении в период работы в Омской области. Другие подробности дела не сообщались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных