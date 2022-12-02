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Путин пообещал выделить средства из президентского фонда на санаторий для глухих

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Президент России Владимир Путин пообещал, что средства на реконструкцию санатория «Маяк» для людей с нарушениями слуха будут выделены из президентского резервного фонда. Об этом он заявил на встрече с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций.

«Что касается санатория, давайте мы это сделаем, поможем вам. Я готов сделать это из президентского резервного фонда», — отметил Путин (цитата по ТАСС).

Председатель Белгородского регионального отделения Всероссийского общества глухих Юрий Шашнин рассказал о необходимости реновации санатория «Маяк»: построить новые площадки, спортивные, оздоровительные, приобрести медицинское и реабилитационное оборудование, привлечь кадры, сделать доступную среду в корпусах санатория.

Ранее в ходе встречи глава государства поручил продумать меры поддержки предприятий, созданных людьми с инвалидностью. Соответствующее поручение он дал главе Минтруда Антону Котякову. Отвечая на вопросы участников встречи о возможности вернуть индексацию пенсий работающих инвалидов, президент сказал, что этот вопрос будет проработан на уровне правительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных