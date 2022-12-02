Путин пообещал выделить средства из президентского фонда на санаторий для глухих
Президент России Владимир Путин пообещал, что средства на реконструкцию санатория «Маяк» для людей с нарушениями слуха будут выделены из президентского резервного фонда. Об этом он заявил на встрече с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций.
«Что касается санатория, давайте мы это сделаем, поможем вам. Я готов сделать это из президентского резервного фонда», — отметил Путин (цитата по ТАСС).
Председатель Белгородского регионального отделения Всероссийского общества глухих Юрий Шашнин рассказал о необходимости реновации санатория «Маяк»: построить новые площадки, спортивные, оздоровительные, приобрести медицинское и реабилитационное оборудование, привлечь кадры, сделать доступную среду в корпусах санатория.
Ранее в ходе встречи глава государства поручил продумать меры поддержки предприятий, созданных людьми с инвалидностью. Соответствующее поручение он дал главе Минтруда Антону Котякову. Отвечая на вопросы участников встречи о возможности вернуть индексацию пенсий работающих инвалидов, президент сказал, что этот вопрос будет проработан на уровне правительства.
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