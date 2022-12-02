Путин пообещал выделить средства из президентского фонда на санаторий для глухих

Президент России Владимир Путин пообещал, что средства на реконструкцию санатория «Маяк» для людей с нарушениями слуха будут выделены из президентского резервного фонда. Об этом он заявил на встрече с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций.