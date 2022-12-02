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На Микояновском мясокомбинате в Москве произошел пожар

Ведомости

На Микояновском мясокомбинате в Москве начался пожар, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Информация о пострадавших пока не поступала.

«По улице Талалихина, дом 41, строение 16 начался пожар на Микояновском мясокомбинате. Огнем охвачена крыша здания», — сказал собеседник агентства. По его словам, с кровли идет густой черный дым. Всего со склада на территории эвакуировали 13 человек.

В конце ноября произошел пожар в коттеджном поселке Лесное Озеро в новой Москве. Информация о возгорании одноэтажного деревянного дома с мансардным этажом на площади 100 кв. м поступила в экстренные службы. В результате пожара погибла вдова режиссера и актера Станислава Говорухина Галина Говорухина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных