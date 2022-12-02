На Микояновском мясокомбинате в Москве произошел пожар
На Микояновском мясокомбинате в Москве начался пожар, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Информация о пострадавших пока не поступала.
«По улице Талалихина, дом 41, строение 16 начался пожар на Микояновском мясокомбинате. Огнем охвачена крыша здания», — сказал собеседник агентства. По его словам, с кровли идет густой черный дым. Всего со склада на территории эвакуировали 13 человек.
В конце ноября произошел пожар в коттеджном поселке Лесное Озеро в новой Москве. Информация о возгорании одноэтажного деревянного дома с мансардным этажом на площади 100 кв. м поступила в экстренные службы. В результате пожара погибла вдова режиссера и актера Станислава Говорухина Галина Говорухина.
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