На Микояновском мясокомбинате в Москве произошел пожар

В конце ноября произошел пожар в коттеджном поселке Лесное Озеро в новой Москве. Информация о возгорании одноэтажного деревянного дома с мансардным этажом на площади 100 кв. м поступила в экстренные службы. В результате пожара погибла вдова режиссера и актера Станислава Говорухина Галина Говорухина.