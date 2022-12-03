Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин стал правозащитником года

На премии с приветственным словом выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель Попечительского совета АЮР Дмитрий Медведев. В своем выступлении он отметил, что вопросы, с которыми сталкивается АЮР, должны быть сопряжены с интересами Родины. «Мы по традиции в этот день чествуем лучших представителей этой профессии», – сказал Медведев.