Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин стал правозащитником года
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин одержал победу в номинации «Правозащитная деятельность» в рамках премии «Юрист года – 2022», передает корреспондент «Ведомостей».
«Это действительно для меня очень высокая награда. Я вас всех за это благодарю. Сегодня более 700 сотрудников СК ведут кропотливую работу по расследованию преступлений кровавого киевского режима», – сказал Бастрыкин.
Ассоциация юристов России (АЮР) 3 декабря провела церемонию вручения высшей юридической премии «Юрист года» в Московском концертном зале «Зарядье».
На премии с приветственным словом выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель Попечительского совета АЮР Дмитрий Медведев. В своем выступлении он отметил, что вопросы, с которыми сталкивается АЮР, должны быть сопряжены с интересами Родины. «Мы по традиции в этот день чествуем лучших представителей этой профессии», – сказал Медведев.
В «Зарядье» помимо сотни заслуженных юристов и адвокатов также появились уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и министр юстиции РФ Константин Чуйченко.