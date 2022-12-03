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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин стал правозащитником года

Ведомости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин одержал победу в номинации «Правозащитная деятельность» в рамках премии «Юрист года – 2022», передает корреспондент «Ведомостей».

«Это действительно для меня очень высокая награда. Я вас всех за это благодарю. Сегодня более 700 сотрудников СК ведут кропотливую работу по расследованию преступлений кровавого киевского режима», – сказал Бастрыкин.

Ассоциация юристов России (АЮР) 3 декабря провела церемонию вручения высшей юридической премии «Юрист года» в Московском концертном зале «Зарядье».

На премии с приветственным словом выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель Попечительского совета АЮР Дмитрий Медведев. В своем выступлении он отметил, что вопросы, с которыми сталкивается АЮР, должны быть сопряжены с интересами Родины. «Мы по традиции в этот день чествуем лучших представителей этой профессии», – сказал Медведев.

В «Зарядье» помимо сотни заслуженных юристов и адвокатов также появились уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных