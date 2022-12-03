Движение 50 судов задержано из-за снижения уровня воды в реке Дон
Из-за снижения уровня воды в реке Дон задержано движение 50 судов, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
«Порядка 20 судов из остатков, которые должны были выйти в море и не могут этого сделать из-за отсутствия габаритов водного пути. И порядка 30-35 судов на рейдовых стоянках стоят – не могут выйти или зайти. Пока не хватает глубин», – рассказал собеседник агентства.
Сезон навигации на Дону должен был быть закрыт 1 декабря, но был продлен до 6 декабря в связи с наличием заявок. Судна смогут продолжить движение после повышения уровня воды.
Уровень воды в водоемах Ростовской области сократился из-за сильного ветра – снижение зафиксировано на участке Аксай – Ростов-на-Дону и у Азова. ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» сообщает, что ветровой сгон воды в устье реки Дон продолжится до 4 декабря.
Ранее днем в Росморречфлоте также сообщили, что штормовое предупреждение действует в Керченском проливе. «По проливу продолжает действовать штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера субботы сохранится восточный ветер 12-17 м/сек, местами порывы до 20 м/сек, временами дождь, видимость хорошая, волна 70-120 см, температура воздуха днем +2-4°С, температура воды в море +6-7°С», – говорится в сообщении ведомства.