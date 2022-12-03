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Движение 50 судов задержано из-за снижения уровня воды в реке Дон

Ведомости

Из-за снижения уровня воды в реке Дон задержано движение 50 судов, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

«Порядка 20 судов из остатков, которые должны были выйти в море и не могут этого сделать из-за отсутствия габаритов водного пути. И порядка 30-35 судов на рейдовых стоянках стоят – не могут выйти или зайти. Пока не хватает глубин», – рассказал собеседник агентства.

Сезон навигации на Дону должен был быть закрыт 1 декабря, но был продлен до 6 декабря в связи с наличием заявок. Судна смогут продолжить движение после повышения уровня воды.

Уровень воды в водоемах Ростовской области сократился из-за сильного ветра – снижение зафиксировано на участке Аксай – Ростов-на-Дону и у Азова. ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» сообщает, что ветровой сгон воды в устье реки Дон продолжится до 4 декабря.

Ранее днем в Росморречфлоте также сообщили, что штормовое предупреждение действует в Керченском проливе. «По проливу продолжает действовать штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера субботы сохранится восточный ветер 12-17 м/сек, местами порывы до 20 м/сек, временами дождь, видимость хорошая, волна 70-120 см, температура воздуха днем +2-4°С, температура воды в море +6-7°С», – говорится в сообщении ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных