Движение 50 судов задержано из-за снижения уровня воды в реке Дон

«Порядка 20 судов из остатков, которые должны были выйти в море и не могут этого сделать из-за отсутствия габаритов водного пути. И порядка 30-35 судов на рейдовых стоянках стоят – не могут выйти или зайти. Пока не хватает глубин», – рассказал собеседник агентства.