Свыше 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

22 ноября в аэропортах Москвы из-за ледяного дождя около 20 рейсов было задержано и 10 отменено. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус утверждал, что этот день может стать самым влажным в Москве за все 73 года метеонаблюдений.