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Свыше 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Ведомости

В московских аэропортах 8 декабря задержано и отменено более 20 рейсов, следует из данных, предоставленных аэропортами на сайте «Яндекс.Расписания».

Согласно данным, больше всего рейсов задержано в «Шереметьево» — семь рейсов, два отменено. Во «Внуково» задержано шесть рейсов и три отменено, в «Домодедово» задержано три рейса.

На сайте Гидрометцентра России представлен прогноз на 8 декабря, согласно которому в этот день в Москве будет облачно, небольшой снег, местами гололедица и температура воздуха опустится до минус 5 градусов мороза.

22 ноября в аэропортах Москвы из-за ледяного дождя около 20 рейсов было задержано и 10 отменено. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус утверждал, что этот день может стать самым влажным в Москве за все 73 года метеонаблюдений.

Ранее по теме: 22 ноября в Москве может стать самым влажным за всю историю наблюдений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных