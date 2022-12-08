Свыше 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Согласно данным, больше всего рейсов задержано в «Шереметьево» — семь рейсов, два отменено. Во «Внуково» задержано шесть рейсов и три отменено, в «Домодедово» задержано три рейса.
На сайте Гидрометцентра России представлен прогноз на 8 декабря, согласно которому в этот день в Москве будет облачно, небольшой снег, местами гололедица и температура воздуха опустится до минус 5 градусов мороза.
22 ноября в аэропортах Москвы из-за ледяного дождя около 20 рейсов было задержано и 10 отменено. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус утверждал, что этот день может стать самым влажным в Москве за все 73 года метеонаблюдений.
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