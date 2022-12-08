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Общество

Принимающим молодых специалистов медорганизациям выделят 6 млрд рублей

Ведомости

Правительство России выделит дополнительно 6 млрд руб. медицинским организациям, принимающим на работу молодых специалистов, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Сегодня председателем правительства было поддержано выделение дополнительных средств — 6 млрд руб. — для медицинских организаций, которые принимают молодых специалистов и увеличивают штатную численность этих организаций», – сказал он.

Министр также отметил, что проекты документов о дополнительных выплатах медработникам примут в конце этого месяца или в начале следующего.

Вчера, 7 декабря, президент РФ Владимир Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам. Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, врачи первичного звена здравоохранения начнут получать с января ежемесячную надбавку в 14 500 руб., а врачи центральных районных и районных больниц – надбавку в 18 500 руб. 

Надбавка врачей скорой медицинской помощи составит 11 500 руб., медперсонала среднего звена – 8000 руб., фельдшеров – 7000 руб., а младшего персонала – 4000 руб. Всего на эти цели в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на следующий год предусмотрено 152,4 млрд руб. 

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Ранее по теме: Путин анонсировал допвыплаты медикам в первичном звене здравоохранения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных