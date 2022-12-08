Принимающим молодых специалистов медорганизациям выделят 6 млрд рублей
Правительство России выделит дополнительно 6 млрд руб. медицинским организациям, принимающим на работу молодых специалистов, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.
«Сегодня председателем правительства было поддержано выделение дополнительных средств — 6 млрд руб. — для медицинских организаций, которые принимают молодых специалистов и увеличивают штатную численность этих организаций», – сказал он.
Министр также отметил, что проекты документов о дополнительных выплатах медработникам примут в конце этого месяца или в начале следующего.
Вчера, 7 декабря, президент РФ Владимир Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам. Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, врачи первичного звена здравоохранения начнут получать с января ежемесячную надбавку в 14 500 руб., а врачи центральных районных и районных больниц – надбавку в 18 500 руб.
Надбавка врачей скорой медицинской помощи составит 11 500 руб., медперсонала среднего звена – 8000 руб., фельдшеров – 7000 руб., а младшего персонала – 4000 руб. Всего на эти цели в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на следующий год предусмотрено 152,4 млрд руб.
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