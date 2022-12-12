Прокурор запросил 17 лет колонии для обвиняемого во взяточничестве экс-мэра Владивостока

В мае 2021 г. Гуменюк ушел в отставку. Это произошло после того, как его работу раскритиковал полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Спустя две недели в доме экс-мэра прошли обыски. В октябре того же года Гуменюк был задержан по подозрению в получении многомиллионной взятки при оказании покровительства в сфере похоронных услуг.