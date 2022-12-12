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Прокурор запросил 17 лет колонии для обвиняемого во взяточничестве экс-мэра Владивостока

Ведомости

Обвинение попросило суд назначить наказание в виде 17 лет лишения свободы и штраф в размере 150 млн руб. бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку, которого подозревают в получении взяток. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

В прокуратуре уточнили, что обвинение также просит суд на 12 лет после выхода из колонии запретить Гуменюку занимать должности в органах государственной власти, а также в государственных и муниципальных учреждениях.

В мае 2021 г. Гуменюк ушел в отставку. Это произошло после того, как его работу раскритиковал полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Спустя две недели в доме экс-мэра прошли обыски. В октябре того же года Гуменюк был задержан по подозрению в получении многомиллионной взятки при оказании покровительства в сфере похоронных услуг.

По версии следствия, с 2019 по 2021 г. экс-мэр Владивостока регулярно получал деньги от руководства МУПВ «Некрополь» и через посредников за покровительство при оказании похоронных услуг. Общая сумма взяток составляла более 19,5 млн руб.

В июне 2022 г. расследование дела было завершено. Гуменюка обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следователи СУ СКР по Приморскому краю выяснили, что с 2018 по 2021 г. Гуменюк через посредника получил более 31,2 млн руб. от представителей «Некрополя». Кроме того, следствие считало, что он получал взятки от директора нескольких стройфирм на общую сумму 6,9 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных