Трассу М-12 продлят до Тюмени до конца 2024 года

Сегодня, 13 декабря, был открыт участок М-12 от Москвы до Владимира. Это уже третий участок дороги, который открыли для автомобилистов. Всего трасса была разделена на 8 отрезков, первый из которых стал доступен для движения в сентябре этого года. В «Автодоре» (он является госзаказчиком) сообщили, что открытие участка дороги до Владимира сократит время в пути на час.