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Трассу М-12 продлят до Тюмени до конца 2024 года

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Скоростную платную автотрассу М-12 (Москва — Нижний Новгород — Казань) продлят до Екатеринбурга и Тюмени, строительство завершится в 2024 г. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе церемонии запуска третьего участка трассы М-12 во Владимирской области, в котором президент России Владимир Путин участвовал дистанционно. 

«В конце декабря 2024 года мы планируем доехать до Екатеринбурга и от Екатеринбурга до Тюмени. <...> Хотим также до конца 2024 г. запустить. Полностью», — сообщил он. 

Хуснуллин также отметил, что сейчас уже началась работа по подготовке территорий на участке до Екатеринбурга, работа на котором начнется уже в 2023 г. Предполагается, что движение по всей дороге до Казани будет запущено 20 декабря 2023 г. Максимально допустимая скорость движения составит 110 км/ч.

Путин также согласился с идеей дать трассе М-12 название «Восток», а всему коридору от Петербурга через Москву до Владивостока — «Россия». По словам Хуснуллина, именно эти названия были выбраны в ходе голосования. 

Сегодня, 13 декабря, был открыт участок М-12 от Москвы до Владимира. Это уже третий участок дороги, который открыли для автомобилистов. Всего трасса была разделена на 8 отрезков, первый из которых стал доступен для движения в сентябре этого года. В «Автодоре» (он является госзаказчиком) сообщили, что открытие участка дороги до Владимира сократит время в пути на час.

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Изначально планировалось, что трасса М-12 соединит Москвы и Казань через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан. В 2021 г. Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что трасса должна быть продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска, а в июне этого года подтвердил эти планы. Дорога длиной около 810 км должна стать частью международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, куда на данный момент входят трасса М11 (Москва – Санкт-Петербург) и ЦКАД. 

В декабре 2021 г. Хуснуллин сообщил, что власти рассматривают возможность продлить трассу до Новосибирска с дальнейшей возможностью выхода на границу с Монголией и в Китай.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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