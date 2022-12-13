Трассу М-12 продлят до Тюмени до конца 2024 года
Скоростную платную автотрассу М-12 (Москва — Нижний Новгород — Казань) продлят до Екатеринбурга и Тюмени, строительство завершится в 2024 г. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе церемонии запуска третьего участка трассы М-12 во Владимирской области, в котором президент России Владимир Путин участвовал дистанционно.
«В конце декабря 2024 года мы планируем доехать до Екатеринбурга и от Екатеринбурга до Тюмени. <...> Хотим также до конца 2024 г. запустить. Полностью», — сообщил он.
Хуснуллин также отметил, что сейчас уже началась работа по подготовке территорий на участке до Екатеринбурга, работа на котором начнется уже в 2023 г. Предполагается, что движение по всей дороге до Казани будет запущено 20 декабря 2023 г. Максимально допустимая скорость движения составит 110 км/ч.
Путин также согласился с идеей дать трассе М-12 название «Восток», а всему коридору от Петербурга через Москву до Владивостока — «Россия». По словам Хуснуллина, именно эти названия были выбраны в ходе голосования.
Сегодня, 13 декабря, был открыт участок М-12 от Москвы до Владимира. Это уже третий участок дороги, который открыли для автомобилистов. Всего трасса была разделена на 8 отрезков, первый из которых стал доступен для движения в сентябре этого года. В «Автодоре» (он является госзаказчиком) сообщили, что открытие участка дороги до Владимира сократит время в пути на час.
Изначально планировалось, что трасса М-12 соединит Москвы и Казань через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан. В 2021 г. Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что трасса должна быть продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска, а в июне этого года подтвердил эти планы. Дорога длиной около 810 км должна стать частью международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, куда на данный момент входят трасса М11 (Москва – Санкт-Петербург) и ЦКАД.
В декабре 2021 г. Хуснуллин сообщил, что власти рассматривают возможность продлить трассу до Новосибирска с дальнейшей возможностью выхода на границу с Монголией и в Китай.