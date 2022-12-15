Алиханов рассказал о приезжающих в Калининградскую область на зиму немцах

Ранее глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер вопреки похолоданию призвал жителей продолжать экономить газ для того, чтобы продержаться зимой. До этого немецкий регулятор сообщал, что немцы должны сократить потребление газа на 20% или более по сравнению с обычным показателем расхода. Такая мера необходима для того, чтобы избежать дефицита энергоносителя в Германии зимой.