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Алиханов рассказал о приезжающих в Калининградскую область на зиму немцах

Ведомости

Вследствие высоких цен на ЖКХ жители Германии начали приезжать в Калининградскую область перезимовать, сообщил губернатор Антон Алиханов, передают «РИА Новости».

«Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде — это как один месяц где-то в Дюссельдорфе», — рассказал агентству губернатор Калининградской области.

По словам Алиханова, в ходе беседы с одним приезжим жителем Германии тот подтвердил, что приехал в регион перезимовать. Губернатор отметил, что на фоне этого арендодатели Калининградской области, которые сдают квартиры, могут заработать.

Ранее глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер вопреки похолоданию призвал жителей продолжать экономить газ для того, чтобы продержаться зимой. До этого немецкий регулятор сообщал, что немцы должны сократить потребление газа на 20% или более по сравнению с обычным показателем расхода. Такая мера необходима для того, чтобы избежать дефицита энергоносителя в Германии зимой.

В октябре немецкий энергетический концерн EnBW резко повысил цены на газ на 38%. В компании объяснили это тем, что закупочная стоимость увеличилась в пять раз. В июле цены выросли на 35%.

Еще летом Мюллер говорил, что цены на газ в 2023 г. вырастут в три раза. По его мнению, гражданам ФРГ следует активнее сокращать расход газа, поскольку «каждый сэкономленный киловатт может помочь отсрочить или даже предотвратить отключения промышленных пользователей и замедлить рост расходов домохозяйств».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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