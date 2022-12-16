В отеле Берлина лопнул самый большой в мире аквариум

Инцидент произошел рано утром, около 5:45 по местному времени, написала мэр Берлина Франциска Гиффай в Twitter. Что именно стало его причиной, пока неизвестно. По мнению сенатора по внутренним делам Берлина Ирис Шпрангер, причиной может быть усталость материалов. По одной из версий, сначала аквариум треснул, а после пошла трещина, передал «Интерфакс».