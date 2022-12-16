В отеле Берлина лопнул самый большой в мире аквариум
В отеле комплекса Dom Aquaree в Берлине разбился самый большой в мире цилиндрический аквариум AquaDom высотой 14 м, пишет Reuters со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент произошел рано утром, около 5:45 по местному времени, написала мэр Берлина Франциска Гиффай в Twitter. Что именно стало его причиной, пока неизвестно. По мнению сенатора по внутренним делам Берлина Ирис Шпрангер, причиной может быть усталость материалов. По одной из версий, сначала аквариум треснул, а после пошла трещина, передал «Интерфакс».
В результате произошедшего на улицу города вылилось примерно 1 млн л воды. В аквариуме жило около 1500 экзотических рыб, все они погибли. По информации местной полиции, два человека получили ранения от осколков. Всего в отеле находилось 350 постояльцев, однако никто из них не пострадал, пишет Morgenpost со ссылкой на заявление администрации отеля.
Помимо отеля от разбившегося аквариума пострадали несколько магазинов и баров, а также музей ГДР, который находится в комплексе Dom Aquaree.
Комплекс Dom Aquaree был построен в 2004 г. агентством Tchoban Voss российского архитектора Сергея Чобана. По его проектам в России были построены, в частности, башня «Федерация» в «Москва-Сити» и Дворец водных видов спорта в Казани.