Газета
Общество

В отеле Берлина лопнул самый большой в мире аквариум

Ведомости

В отеле комплекса Dom Aquaree в Берлине разбился самый большой в мире цилиндрический аквариум AquaDom высотой 14 м, пишет Reuters со ссылкой на экстренные службы. 

Инцидент произошел рано утром, около 5:45 по местному времени, написала мэр Берлина Франциска Гиффай в Twitter. Что именно стало его причиной, пока неизвестно. По мнению сенатора по внутренним делам Берлина Ирис Шпрангер, причиной может быть усталость материалов. По одной из версий, сначала аквариум треснул, а после пошла трещина, передал «Интерфакс».

В результате произошедшего на улицу города вылилось примерно 1 млн л воды. В аквариуме жило около 1500 экзотических рыб, все они погибли. По информации местной полиции, два человека получили ранения от осколков. Всего в отеле находилось 350 постояльцев, однако никто из них не пострадал, пишет Morgenpost со ссылкой на заявление администрации отеля.

Помимо отеля от разбившегося аквариума пострадали несколько магазинов и баров, а также музей ГДР, который находится в комплексе Dom Aquaree.

Комплекс Dom Aquaree был построен в 2004 г. агентством Tchoban Voss российского архитектора Сергея Чобана. По его проектам в России были построены, в частности, башня «Федерация» в «Москва-Сити» и Дворец водных видов спорта в Казани.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных