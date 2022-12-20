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Рейтинг «самых пьющих» регионов возглавили Сахалин, Чукотка и Курганская область

Ведомости

В тройку «самых пьющих» по итогам этого года российских регионов вошли Сахалинская область, Чукотский автономный округ и Курганская область, сообщил лидер движения «Трезвая Россия» и депутат Госдумы Султан Хамзаев в комментарии ТАСС.

«Самый пьющий регион в этом году — это Сахалинская область, потом у нас идет Чукотский автономный округ, потом — Курганская область, Республика Бурятия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Республика Коми, Кировская область, Республика Алтай, Архангельская область», – сказал он.

Данный рейтинг составляется ежегодно с 2015 г. на основе данных об умерших из-за отравления алкоголем, больных алкоголизмом на учете, а также преступлениях, которые совершили лица в состоянии алкогольного опьянения.

Москва в данном перечне заняла 18-ю строчку, а Санкт-Петербург – 12-ю. Самыми же трезвыми субъектами страны стали Чечня, Дагестан и Ингушетия.

Ранее в сентябре в Минздраве сообщали, что от алкогольной зависимости страдают порядка 1,2 млн россиян, с алкоголем связано около 70% смертей от цирроза печени, 60% – от кардиомиопатии и почти 50% – от панкреатита. При этом в июне ведомство докладывало о снижении годового потребления алкоголя в России с 13,7 л на душу населения в 2009 г. до 9,13 л в 2020 г. Смертность от алкогольных отравлений сократилась более чем на 53% – с 15 до семи случаев на 100 000 человек. 

Ранее по теме: В России число страдающих от алкоголизма жителей сел за год увеличилось на 7%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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