Рейтинг «самых пьющих» регионов возглавили Сахалин, Чукотка и Курганская область
В тройку «самых пьющих» по итогам этого года российских регионов вошли Сахалинская область, Чукотский автономный округ и Курганская область, сообщил лидер движения «Трезвая Россия» и депутат Госдумы Султан Хамзаев в комментарии ТАСС.
«Самый пьющий регион в этом году — это Сахалинская область, потом у нас идет Чукотский автономный округ, потом — Курганская область, Республика Бурятия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Республика Коми, Кировская область, Республика Алтай, Архангельская область», – сказал он.
Данный рейтинг составляется ежегодно с 2015 г. на основе данных об умерших из-за отравления алкоголем, больных алкоголизмом на учете, а также преступлениях, которые совершили лица в состоянии алкогольного опьянения.
Москва в данном перечне заняла 18-ю строчку, а Санкт-Петербург – 12-ю. Самыми же трезвыми субъектами страны стали Чечня, Дагестан и Ингушетия.
Ранее в сентябре в Минздраве сообщали, что от алкогольной зависимости страдают порядка 1,2 млн россиян, с алкоголем связано около 70% смертей от цирроза печени, 60% – от кардиомиопатии и почти 50% – от панкреатита. При этом в июне ведомство докладывало о снижении годового потребления алкоголя в России с 13,7 л на душу населения в 2009 г. до 9,13 л в 2020 г. Смертность от алкогольных отравлений сократилась более чем на 53% – с 15 до семи случаев на 100 000 человек.