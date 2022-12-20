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Общество

В России число страдающих от алкоголизма жителей сел за год увеличилось на 7%

Ведомости

В России число страдающих от алкоголизма жителей сельской местности выросло за год на 7%, сообщила директор департамента медпомощи детям и общественного здоровья Минздрава России Елена Шешко на совещании в Совфеде, передает ТАСС.

«К сожалению, смертность сельского населения по причине алкоголя растет. Психические расстройства только за один год выросли на 6% именно для сельских жителей. Синдром зависимости от алкоголя вырос на 7% для села», – рассказала она.

На 7% выросло также число страдающих от алкоголизма женщин, пояснила Шешко.

Ранее в сентябре в Минздраве сообщали, что от алкогольной зависимости страдают порядка 1,2 млн россиян, с алкоголем связано около 70% смертей от цирроза печени, 60% – от кардиомиопатии и почти 50% – от панкреатита. При этом в июне ведомство докладывало о снижении годового потребления алкоголя в России с 13,7 л в 2009 г. до 9,13 л в 2020 г. на душу населения. Смертность от алкогольных отравлений сократилась более чем на 53% – с 15 до семи случаев на 100 000 человек. 

В декабре 2021 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что не употребляют алкоголь 31% россиян, 69% – хотя бы бы изредка. Самыми популярными напитками, по мнению опрошенных, являются водка (59%), пиво (48%) и вино (21%).

Тему борьбы с алкоголизмом затрагивал и президент РФ Владимир Путин. В октябре он говорил, что для решения этой проблемы необходимо предоставить людям возможность заниматься саморазвитием и интересными хобби. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных