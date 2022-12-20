В России число страдающих от алкоголизма жителей сел за год увеличилось на 7%

Ранее в сентябре в Минздраве сообщали, что от алкогольной зависимости страдают порядка 1,2 млн россиян, с алкоголем связано около 70% смертей от цирроза печени, 60% – от кардиомиопатии и почти 50% – от панкреатита. При этом в июне ведомство докладывало о снижении годового потребления алкоголя в России с 13,7 л в 2009 г. до 9,13 л в 2020 г. на душу населения. Смертность от алкогольных отравлений сократилась более чем на 53% – с 15 до семи случаев на 100 000 человек.