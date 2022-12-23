VK Play: 24% россиян планируют в новогоднюю ночь играть в видеоигры

Согласно результатам исследования, 28% планируют играть в видеоигры в новогодние каникулы чаще, чем они это делают сейчас. В частности, около четверти респондентов собираются проводить за играми во время праздников 1-2 часа в день, каждый пятый — 3-4 часа в день, столько же — несколько раз в неделю, а 16% — более шести часов в день.