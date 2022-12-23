VK Play: 24% россиян планируют в новогоднюю ночь играть в видеоигры
Каждый четвертый россиянин (24%) планирует играть в видеоигры в новогоднюю ночь. Такие результаты исследования представил стриминговый сервис VK Play. В опросе приняли участие 1200 россиян старше 18 лет.
Уточняется, что треть опрошенных воспринимают видеоигры как способ проведения семейного досуга. 79% опрошенных отметили, что были бы рады видеоигре в качестве новогоднего подарка.
Согласно результатам исследования, 28% планируют играть в видеоигры в новогодние каникулы чаще, чем они это делают сейчас. В частности, около четверти респондентов собираются проводить за играми во время праздников 1-2 часа в день, каждый пятый — 3-4 часа в день, столько же — несколько раз в неделю, а 16% — более шести часов в день.
Хотя наибольшей популярностью среди россиян пользуются бесплатные видеоигры, в период новогодних праздников 28% респондентов готовы потратить на них больше денег, чем обычно. В частности, сумму до 1000 руб. готовы вложить 55% опрошенных, до 5000 руб. — 17%, до 10 000 — 6%. При этом 2% россиян готовы потратить на видеоигры сумму от 30 000 до 50 000 руб.