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VK Play: 24% россиян планируют в новогоднюю ночь играть в видеоигры

Ведомости

Каждый четвертый россиянин (24%) планирует играть в видеоигры в новогоднюю ночь. Такие результаты исследования представил стриминговый сервис VK Play. В опросе приняли участие 1200 россиян старше 18 лет. 

Уточняется, что треть опрошенных воспринимают видеоигры как способ проведения семейного досуга. 79% опрошенных отметили, что были бы рады видеоигре в качестве новогоднего подарка. 

Согласно результатам исследования, 28% планируют играть в видеоигры в новогодние каникулы чаще, чем они это делают сейчас. В частности, около четверти респондентов собираются проводить за играми во время праздников 1-2 часа в день, каждый пятый — 3-4 часа в день, столько же — несколько раз в неделю, а 16% — более шести часов в день. 

Хотя наибольшей популярностью среди россиян пользуются бесплатные видеоигры, в период новогодних праздников 28% респондентов готовы потратить на них больше денег, чем обычно. В частности, сумму до 1000 руб. готовы вложить 55% опрошенных, до 5000 руб. — 17%, до 10 000 — 6%. При этом 2% россиян готовы потратить на видеоигры сумму от 30 000 до 50 000 руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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