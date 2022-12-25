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MPG: более 75% граждан Армении хорошо относятся к притоку россиян

Ведомости

 

Жители Армении рассказали, как они относятся к притоку в их страну россиян, и оценили влияние этих событий на армянскую экономику. Более 75% участников опроса положительно встретили приезд российских граждан, передает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования консалтинговой компании MPG.

На вопрос «В связи с последними событиями из России в Армению прибывает большое количество людей для временного проживания и работы. Как вы относитесь к этому обстоятельству?» — 40,1% ответили, что «полностью положительно». 35,5% участников опроса выбрали вариант «скорее положительно». Скорее отрицательно» к наплыву россиян в Армению относят 10,5% респондентов, а «вообще отрицательно» — 11,7%. Затруднились с ответом 2,1% опрошенных.

Социологи также выяснили, что люди думают о влиянии на экономику притока россиян в Армению и релокации бизнеса. Около 80% сочли эти факторы положительными, а 16,1% заявили, что положительного влияния скорее или однозначно не будет. Отмечается, что в телефонном опросе, который провели 5-10 декабря, приняли участие 1100 жителей Армении.

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21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране, после чего среди граждан резко вырос спрос на авиабилеты, а на приграничных наземных КПП образовались очереди. 4 октября в МВД Казахстана сообщили, что границу с республикой пересекли около 200 000 россиян после 21 сентября. В Финляндию въехали 60 000 россиян. Позже Forbes сообщил, что из России после объявления частичной мобилизации могли уехать порядка 700 000 человек. Однако в Кремле эту информацию опровергли и назвали ее «уткой». Сейчас частичная мобилизация завершена.

Число россиян, которые получили временную регистрацию в Армении с 21 сентября по 11 ноября, составило 2820 человек, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ранее сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу полиции Армении. Сейчас россияне могут находиться в Армении не более 180 дней в течение года. Основаниями для получения ВНЖ в этой стране являются работа, учеба, предпринимательская деятельность, а также армянское происхождение заявителя. Получение вида на жительство дает право оставаться в Армении на срок до одного года, который можно будет продлить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных