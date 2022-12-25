MPG: более 75% граждан Армении хорошо относятся к притоку россиян

Число россиян, которые получили временную регистрацию в Армении с 21 сентября по 11 ноября, составило 2820 человек, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ранее сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу полиции Армении. Сейчас россияне могут находиться в Армении не более 180 дней в течение года. Основаниями для получения ВНЖ в этой стране являются работа, учеба, предпринимательская деятельность, а также армянское происхождение заявителя. Получение вида на жительство дает право оставаться в Армении на срок до одного года, который можно будет продлить.