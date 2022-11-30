Число временно зарегистрированных россиян в Армении выросло в четыре раза
Число россиян, которые получили временную регистрацию в Армении с 21 сентября по 11 ноября, составило 2820 человек, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу полиции Армении. Уточняется, что в прошлом году в эти же даты временную регистрацию оформили только 722 россиянина.
Вместе с тем в 2,5 раза увеличилось и число поданных заявлений на получение вида на жительство. В частности, за прошедшие полтора месяца документы для получения ВНЖ подали 708 граждан России, в 2021 г. было подано 277 документов. При этом число одобренных заявок в процентном соотношении оказалось значительно ниже: если в прошлом году ВНЖ получили 92,8% подавших заявлений, то в этом — только 38,5%, или 273 человека. Согласно данным полиции Армении, один россиянин получил отказ в получении ВНЖ за этот период, причина не уточняется.
Сейчас россияне могут находиться в Армении не более 180 дней в течение года. Основаниями для получения ВНЖ в этой стране являются работа, учеба, предпринимательская деятельность, а также армянское происхождение заявителя. Получение вида на жительство дает право оставаться в Армении на срок до одного года, который можно будет продлить.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране, после чего среди граждан резко вырос спрос на авиабилеты, а на приграничных наземных КПП образовались очереди. 4 октября в МВД Казахстана сообщили, что границу с республикой пересекли около 200 000 россиян после 21 сентября. В Финляндию въехали 60 000 россиян. Позже Forbes сообщил, что из России после объявления частичной мобилизации могли уехать порядка 700 000 человек. Однако в Кремле эту информацию опровергли и назвали ее «уткой». Сейчас частичная мобилизация завершена.
После начала частичной мобилизации также резко вырос уровень тревожности среди населения, показывали социологические исследования ФОМ. За неделю доля респондентов, в окружении которых преобладают люди с тревожным настроением, увеличилась с 35% до 69%, неделей позже показатель достиг 70%. Сейчас он находится на уровне 56%.
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