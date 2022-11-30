Число временно зарегистрированных россиян в Армении выросло в четыре раза

Вместе с тем в 2,5 раза увеличилось и число поданных заявлений на получение вида на жительство. В частности, за прошедшие полтора месяца документы для получения ВНЖ подали 708 граждан России, в 2021 г. было подано 277 документов. При этом число одобренных заявок в процентном соотношении оказалось значительно ниже: если в прошлом году ВНЖ получили 92,8% подавших заявлений, то в этом — только 38,5%, или 273 человека. Согласно данным полиции Армении, один россиянин получил отказ в получении ВНЖ за этот период, причина не уточняется.