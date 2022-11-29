В Финляндии сообщили о расследовании 88 случаев подделки карточек ВНЖ россиянами

Пограничные штампы нужны для того, чтобы фиксировать, сколько дней человек провел на территории ЕС. Многократная туристическая виза позволяет гражданину третьей страны въезжать на территорию содружества несколько раз, при этом он может провести не более 90 дней в странах Шенгенской зоны. Представитель погранслужбы Финляндии Матти Питкяниитти предположил, что сейчас в странах ЕС нелегально могут находиться тысячи россиян.