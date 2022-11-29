В Финляндии сообщили о расследовании 88 случаев подделки карточек ВНЖ россиянами
Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии выявила 350 случаев подделки штампов о пересечении границ россиянами. Об этом сообщает телеканал Yle со ссылкой на директора по расследованиям погранохраны Юго-Восточной Финляндии Мику Вилкко.
Уточняется, что в настоящее время идет расследование 88 случаев подделки карточек вида на жительство в странах ЕС гражданами России. Телеканал отмечает, что число подделок в 2022 г. значительно выросло по сравнению с предыдущими годами.
В погранслужбе Финляндии сообщили, что большинство людей, у которых выявили поддельные документы, являются выходцами с Северного Кавказа.
При этом в ведомстве заявили, что не располагают точными данными, сколько россиян в настоящее время находится в Финляндии и других странах Шенгенской зоны. Отмечается, что в самые загруженные дни границу могли пересечь до 7000 человек.
Пограничные штампы нужны для того, чтобы фиксировать, сколько дней человек провел на территории ЕС. Многократная туристическая виза позволяет гражданину третьей страны въезжать на территорию содружества несколько раз, при этом он может провести не более 90 дней в странах Шенгенской зоны. Представитель погранслужбы Финляндии Матти Питкяниитти предположил, что сейчас в странах ЕС нелегально могут находиться тысячи россиян.
В начале ноября ФСБ РФ сообщила, что за последние три месяца из России в Финляндию было совершено 430 000 выездов, что на 187% больше относительно того же периода прошлого года.
Вместе с тем получить шенгенскую визу и попасть на территорию Финляндии стало труднее. С 12 сентября Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Кроме того, с 30 сентября Финляндия не принимает россиян с туристической визой. Данная мера будет действовать до особого распоряжения правительства страны.
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