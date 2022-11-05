ФСБ сообщила о 9,7 млн выездов россиян за рубеж с июля по сентябрь
В III квартале 2022 г. число выездов граждан России за границу достигло 9,7 млн, почти в два раза превысив показатели II квартала. Количество поездок в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за последние пять лет, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы безопасности.
По данным ФСБ, максимальное количество поездок (2,5 млн) в июле - сентябре россияне совершили в Абхазию. В Турцию зафиксировано почти 2,1 млн выездов. Третье место занимает Казахстан, куда российские граждане выехали почти 1,3 млн раз, что стало наибольшим число как минимум с 2018 г., отмечает РБК. Рост числа выездов в соседнюю страну наблюдается с начала года. По сравнению со II кварталом количество поездок увеличилось почти на 120%, следует из данных ФСБ.
В Армению в июле - сентябре въехали более 267 000 раз, в Киргизию — 167 000 раз, Узбекистан — 126 000 раз, Таджикистан — 103 000 раз. ФСБ фиксирует рекордный рост числа выезда в эти страны за последние несколько лет: к примеру, в Таджикистан в 2019 г. россияне выезжали только 48 000 раз.
В Грузию россияне совершили более 461 000 поездок, что стало наибольшим числом с III квартала 2018 г. В III квартале 2022 г. рост выездов в эту страну составил 605% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Последние три месяца россияне также чаще стали уезжать в Финляндию (430 000 выездов) и Монголию (65 000 выездов), сообщила ФСБ.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. После этого среди граждан резко вырос спрос на авиабилеты, а на приграничных наземных КПП образовались очереди. В частности, очередь из автомобилей на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией 23 сентября составила 2300 машин. К 26 сентября она увеличилась до 3500 легковых транспортных средств.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал решение россиян покинуть страну после начала частичной мобилизации предательством по отношению к России.