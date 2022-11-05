ФСБ сообщила о 9,7 млн выездов россиян за рубеж с июля по сентябрь

По данным ФСБ, максимальное количество поездок (2,5 млн) в июле - сентябре россияне совершили в Абхазию. В Турцию зафиксировано почти 2,1 млн выездов. Третье место занимает Казахстан, куда российские граждане выехали почти 1,3 млн раз, что стало наибольшим число как минимум с 2018 г., отмечает РБК. Рост числа выездов в соседнюю страну наблюдается с начала года. По сравнению со II кварталом количество поездок увеличилось почти на 120%, следует из данных ФСБ.