Володин назвал предательством решение россиян покинуть страну
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал решение россиян покинуть страну после начала частичной мобилизации предательством по отношению к России, написал он в своем Telegram-канале.
«На Родине, которую бросили, у них остались родители, дедушки и бабушки, близкие. Их поступок — предательство по отношению к стране», — заявил Володин, добавив, что в будущем многие будут об этом сожалеть.
С момента начала частичной мобилизации 21 сентября, по данным МВД Казахстана, около 98 000 россиян пересекли границу с республикой. При этом страну покинули 64 000 граждан.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что из России уехали около 700 000 человек после объявления частичной мобилизации, является «уткой».
«Нет, не является правдой, больше похоже на “утку”», — ответил Песков на просьбу прокомментировать эти данные.
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