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Володин назвал предательством решение россиян покинуть страну

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал решение россиян покинуть страну после начала частичной мобилизации предательством по отношению к России, написал он в своем Telegram-канале.

«На Родине, которую бросили, у них остались родители, дедушки и бабушки, близкие. Их поступок — предательство по отношению к стране», — заявил Володин, добавив, что в будущем многие будут об этом сожалеть.

С момента начала частичной мобилизации 21 сентября, по данным МВД Казахстана, около 98 000 россиян пересекли границу с республикой. При этом страну покинули 64 000 граждан.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что из России уехали около 700 000 человек после объявления частичной мобилизации, является «уткой».

«Нет, не является правдой, больше похоже на “утку”», — ответил Песков на просьбу прокомментировать эти данные.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных