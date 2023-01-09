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В аэропортах Москвы задержали или отменили свыше 25 рейсов

Ведомости

В понедельник, 9 января, в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержали или отменили 28 рейсов, следует из данных «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 10:15 мск в «Домодедово» задержали 13 рейсов, в «Шереметьево» задержали 6 рейсов и 1 отменили, во «Внуково» 5 и 3 соответственно.

По данным Гидрометцентра России, в Москве 9 января ожидаются переменная облачность, гололедица. В этот день будет преимущественно без осадков. Температура воздуха составит от -15 до -17 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что со вторника, 10 января, в Москве и Московской области начнут отступать морозы. По его словам, с завтрашнего дня температура воздуха днем составит около минус 10 градусов, в среду, 11 января — минус 7 градусов, в конце недели — минус 4-6 градусов.

Из-за очень низкой температуры в Москве и Московской области «оранжевый» уровень погодной опасности действует до 21:00 мск 10 января, следует из информации на сайте Гидрометцентра России. Предупреждение о погодной опасности из-за гололедицы будет действовать до 12:00 мск 11 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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