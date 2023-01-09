В аэропортах Москвы задержали или отменили свыше 25 рейсов
По состоянию на 10:15 мск в «Домодедово» задержали 13 рейсов, в «Шереметьево» задержали 6 рейсов и 1 отменили, во «Внуково» 5 и 3 соответственно.
По данным Гидрометцентра России, в Москве 9 января ожидаются переменная облачность, гололедица. В этот день будет преимущественно без осадков. Температура воздуха составит от -15 до -17 градусов.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что со вторника, 10 января, в Москве и Московской области начнут отступать морозы. По его словам, с завтрашнего дня температура воздуха днем составит около минус 10 градусов, в среду, 11 января — минус 7 градусов, в конце недели — минус 4-6 градусов.
Из-за очень низкой температуры в Москве и Московской области «оранжевый» уровень погодной опасности действует до 21:00 мск 10 января, следует из информации на сайте Гидрометцентра России. Предупреждение о погодной опасности из-за гололедицы будет действовать до 12:00 мск 11 января.