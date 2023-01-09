В аэропортах Москвы задержали или отменили свыше 25 рейсов

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что со вторника, 10 января, в Москве и Московской области начнут отступать морозы. По его словам, с завтрашнего дня температура воздуха днем составит около минус 10 градусов, в среду, 11 января — минус 7 градусов, в конце недели — минус 4-6 градусов.