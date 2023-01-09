Суд в Москве отказался заочно арестовывать Петра Верзилова

6 июля 2020 г. Верзилов сообщил о возбуждении против него уголовного дела по статье 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства). После допроса в Следственном комитете РФ Верзилову была избрана мера в виде подписки о невыезде.