Суд в Москве отказался заочно арестовывать Петра Верзилова
Басманный суд Москвы отказал следствию в удовлетворении ходатайства о заочном аресте издателя интернет-СМИ «Медиазона» (внесено в реестр СМИ-иноагентов), участника панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова (также признан СМИ-иноагентом), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
С требованием о заочном аресте Верзилова выступил старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления СКР в связи с нарушением подписки о невыезде.
В розыск участник Pussy Riot был объявлен в ноябре 2021 г. в рамках уголовного дела о канадском паспорте.
6 июля 2020 г. Верзилов сообщил о возбуждении против него уголовного дела по статье 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства). После допроса в Следственном комитете РФ Верзилову была избрана мера в виде подписки о невыезде.
Верзилов покинул Россию и в настоящий момент он находится в Ватикане, утверждает следствие.