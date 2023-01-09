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Суд в Москве отказался заочно арестовывать Петра Верзилова

Ведомости

Басманный суд Москвы отказал следствию в удовлетворении ходатайства о заочном аресте издателя интернет-СМИ «Медиазона» (внесено в реестр СМИ-иноагентов), участника панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова (также признан СМИ-иноагентом), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

С требованием о заочном аресте Верзилова выступил старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления СКР в связи с нарушением подписки о невыезде.

В розыск участник Pussy Riot был объявлен в ноябре 2021 г. в рамках уголовного дела о канадском паспорте.

6 июля 2020 г. Верзилов сообщил о возбуждении против него уголовного дела по статье 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства). После допроса в Следственном комитете РФ Верзилову была избрана мера в виде подписки о невыезде.

Верзилов покинул Россию и в настоящий момент он находится в Ватикане, утверждает следствие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных