Количество погибших в ходе протестов в Перу возросло до 17

В начале декабря прошлого года президент Педро Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Несмотря на это, депутаты провели запланированное заседание и поддержали инициативу. Кастильо был отстранен от власти и арестован за попытку госпереворота. Дина Болуарте (до объявления импичмента она была вице-президентом) убедила парламент организовать выборы главы государства в 2024 г. вместо 2026, когда должен был закончиться мандат избранного в 2021 г. Кастильо.