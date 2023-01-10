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Общество

Количество погибших в ходе протестов в Перу возросло до 17

Ведомости

Как минимум 17 человек погибли и свыше 50 пострадали в ходе акций протеста в городе Хульяка (Перу). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на систему здравоохранения провинции Сан-Роман.

Ранее в минздраве страны сообщали о гибели 12 человек. Среди погибших был один несовершеннолетний. Несогласные с отстранением президента Педро Кастильо пытались захватить аэропорт в городе Хульярке. Протестующие перекрывали дороги и мешали проезду скорой помощи.

Протесты в регионе Пуно возобновились 6 января. Участники демонстраций требуют отставки президента Дины Болуарте и проведения новых выборов главы государства.

В начале декабря прошлого года президент Педро Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Несмотря на это, депутаты провели запланированное заседание и поддержали инициативу. Кастильо был отстранен от власти и арестован за попытку госпереворота. Дина Болуарте (до объявления импичмента она была вице-президентом) убедила парламент организовать выборы главы государства в 2024 г. вместо 2026, когда должен был закончиться мандат избранного в 2021 г. Кастильо.

Сторонники президента организовали масштабные протесты, которые продолжались весь декабрь прошлого года и приостановились на новогодние праздники. В столкновениях с полицией в декабре погибли около 30 манифестантов. Прокуратура Перу возбудила уголовное дело по факту гибели людей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных