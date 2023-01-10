Количество погибших в ходе протестов в Перу возросло до 17
Как минимум 17 человек погибли и свыше 50 пострадали в ходе акций протеста в городе Хульяка (Перу). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на систему здравоохранения провинции Сан-Роман.
Ранее в минздраве страны сообщали о гибели 12 человек. Среди погибших был один несовершеннолетний. Несогласные с отстранением президента Педро Кастильо пытались захватить аэропорт в городе Хульярке. Протестующие перекрывали дороги и мешали проезду скорой помощи.
Протесты в регионе Пуно возобновились 6 января. Участники демонстраций требуют отставки президента Дины Болуарте и проведения новых выборов главы государства.
В начале декабря прошлого года президент Педро Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Несмотря на это, депутаты провели запланированное заседание и поддержали инициативу. Кастильо был отстранен от власти и арестован за попытку госпереворота. Дина Болуарте (до объявления импичмента она была вице-президентом) убедила парламент организовать выборы главы государства в 2024 г. вместо 2026, когда должен был закончиться мандат избранного в 2021 г. Кастильо.
Сторонники президента организовали масштабные протесты, которые продолжались весь декабрь прошлого года и приостановились на новогодние праздники. В столкновениях с полицией в декабре погибли около 30 манифестантов. Прокуратура Перу возбудила уголовное дело по факту гибели людей.