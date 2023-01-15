ТАСС: бойца ММА Гаглоева нашли мертвым в поезде
Российского бойца смешанных единоборств (ММА) Георгия Гаглоева обнаружили мертвым в вагоне поезда, который направлялся из Москвы во Владикавказ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в спортивной сфере.
«Гаглоев найден мертвым. В Ростов за телом уже поехали родственники», — сообщили агентству.
По его данным, смерть Гаглоева могла иметь насильственный характер. Telegram-канал Baza также пишет, что спортсмен занимался поисками своей тети, которая была гадалкой и пропала в Чечне. По предварительным данным, Гаглоева задушили подушкой в вагоне, говорится в публикации.