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ТАСС: бойца ММА Гаглоева нашли мертвым в поезде

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Российского бойца смешанных единоборств (ММА) Георгия Гаглоева обнаружили мертвым в вагоне поезда, который направлялся из Москвы во Владикавказ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в спортивной сфере.

«Гаглоев найден мертвым. В Ростов за телом уже поехали родственники», — сообщили агентству.

По его данным, смерть Гаглоева могла иметь насильственный характер. Telegram-канал Baza также пишет, что спортсмен занимался поисками своей тети, которая была гадалкой и пропала в Чечне. По предварительным данным, Гаглоева задушили подушкой в вагоне, говорится в публикации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных