ТАСС: бойца ММА Гаглоева нашли мертвым в поезде

По его данным, смерть Гаглоева могла иметь насильственный характер. Telegram-канал Baza также пишет, что спортсмен занимался поисками своей тети, которая была гадалкой и пропала в Чечне. По предварительным данным, Гаглоева задушили подушкой в вагоне, говорится в публикации.